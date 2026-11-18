Cyberkriminelle nehmen zunehmend die Gästekommunikation von Hotels ins Visier. Das österreichische IT-Sicherheitsunternehmen CERTAINITY warnt vor WhatsApp-Phishing , bei dem vermeintliche Buchungsanfragen zur Verbreitung gefährlicher Schadsoftware genutzt werden. Besonders vor Beginn der Wintersaison sollten Beherbergungsbetriebe ihre Mitarbeiter für verdächtige Nachrichten sensibilisieren.

Cyberkriminelle nehmen zunehmend die Gästekommunikation von Hotels ins Visier. Das österreichische IT-Sicherheitsunternehmen CERTAINITY warnt vor WhatsApp-Phishing, bei dem vermeintliche Buchungsanfragen zur Verbreitung gefährlicher Schadsoftware genutzt werden. Besonders vor Beginn der Wintersaison sollten Beherbergungsbetriebe ihre Mitarbeiter für verdächtige Nachrichten sensibilisieren.

Die Masche beginnt mit einer gewöhnlichen WhatsApp-Nachricht. Ein angeblicher Gast möchte eine Reservierung bestätigen und verweist auf beigefügte Buchungsunterlagen oder einen Zahlungsbeleg. Wer die vermeintlichen Dokumente öffnet, riskiert die Installation der Schadsoftware XWorm. Der sogenannte Remote-Access-Trojaner ermöglicht Angreifern, aus der Ferne auf infizierte Computer zuzugreifen, Informationen auszulesen und weitere Schadprogramme zu installieren.

Der von CERTAINITY untersuchte Angriff richtete sich konkret gegen Tourismusbetriebe in Lateinamerika. Das Vorgehen lässt sich allerdings auch auf europäische Hotels übertragen. „Eine Anfrage eines unbekannten Gastes ist für einen Beherbergungsbetrieb nichts Ungewöhnliches. Genau dieser Umstand macht solche Angriffe gefährlich“, erklärt Paula Greis, Security Consultant bei CERTAINITY.

Wie sich Hotels vor WhatsApp-Phishing schützen können

Besondere Vorsicht ist bei ungewöhnlichen Dateianhängen, externen Download-Links und Aufforderungen zum Öffnen von Buchungsdokumenten geboten. In dem untersuchten Fall verbarg sich hinter einem vermeintlichen PDF-Beleg eine ausführbare JavaScript-Datei. Details zum technischen Ablauf veröffentlicht CERTAINITY in einer Analyse der XWorm-Angriffe.

Das Unternehmen empfiehlt, verdächtige Anfragen über einen zweiten Kommunikationskanal zu überprüfen, Systeme regelmäßig zu aktualisieren und klare Regeln für den Umgang mit externen Dateien festzulegen.

Dass die Hotellerie zunehmend mit Betrugsversuchen über Messenger-Dienste konfrontiert ist, zeigen auch aktuelle Warnungen aus dem deutschsprachigen Raum. Der Südtiroler Hotel- und Gastwirteverband (HGV) berichtete am 17. November von gefälschten WhatsApp-Nachrichten, mit denen Kriminelle persönliche Daten und Zahlungsinformationen von Hotelgästen erschleichen wollen. Dabei handelt es sich um eine andere Betrugsmasche als den von CERTAINITY analysierten Schadsoftware-Angriff.

„Security Awareness darf sich nicht auf die klassische Phishing-Mail beschränken“, betont CERTAINITY-Geschäftsführer Ulrich Fleck. Entscheidend sei, dass Mitarbeiter verdächtige Nachrichten frühzeitig erkennen und unkompliziert melden können.