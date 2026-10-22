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Ein Herbst, der nach Südtirol schmeckt

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Vom Sternerestaurant bis zur Weinbar: Ab dem 23. Oktober verwandeln siebzehn Gastgeber für siebzehn Tage in ganz Deutschland ihre Tische in kleine Südtiroler Weinerlebnisse.
Oktober 22, 2026 | Fotos: Florian Andergassen

Ein Hofgut bei Marburg, ein Barockviertel in Dresden, ein Sterne-Restaurant im Karwendel: Wenn am kommenden Freitag die „Südtirol by the Glass“-Tour beginnt, liegen zwischen den einzelnen Stationen oft mehrere hundert Kilometer. Verbunden sind sie durch ein gemeinsames Gefühl: Ein Abend, der sich ein bisschen wie Urlaub anfühlt. Bis zum 8. November schenken siebzehn Restaurants, Hotels und Weinbars Südtiroler Weine in ganz Deutschland aus und lassen die Region aus ganz unterschiedlichen Perspektiven erlebbar werden.

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Südtiroler Weine, interpretiert von der Küche

Gleich zum Start der Tour finden am Freitag, 23. Oktober, Auftaktveranstaltungen im Il Calice in Berlin und im Kronenschlösschen im Rheingau statt. Zwei Häuser, zwei Regionen, ein gemeinsamer Beginn. Wie vielfältig die Tour ausfällt, zeigt ein Blick auf die Gastgeber. In Hamburg setzt das Sternerestaurant Koer unter Küchenchef Paul Decker auf ein wechselndes Menü mit abgestimmter Südtiroler Weinbegleitung, während das Restaurant “Da Caio” im Hotel THE GEORGE eine große Auswahl Südtiroler Weine im offenen Ausschank anbietet.

Das Sternerestaurant Troyka in Erkelenz steuert mit seiner „Creative Russian Crossover Cuisine“ eine überraschende Note bei – begleitet von Sommelier Ronny Schreiber. Im Marktrestaurant in Mittenwald hat Sternekoch Andreas Hillejan, der im Karwendel-Naturpark die oberbayerische Küche neu interpretiert, ein eigenes Menü kreiert: „Wirt’s Haus Amol Anders“ reicht von Südtiroler Brotzeit und Seeforelle über Weideochs bis zu Bergheu-Eis und wird von ausgewählten Südtiroler Spitzenweinen begleitet.

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Daneben stehen Orte, an denen vor allem Gastlichkeit im Mittelpunkt steht. In der Trattoria NONNA im Marburger Hofgut Dagobertshausen gehören hausgemachte Pasta und Pizza aus hofeigenem Weizen zum Konzept. Die OBK Weinbar in Düsseldorf-Oberkassel versteht sich als Salon, in dem nicht nur eingeschenkt, sondern auch zugehört wird.

Das Bülow Palais in Dresden lädt zum „High Wine“, einer Weinvariante des klassischen Afternoon Teas, bei der Südtiroler Weine und passende Kleinigkeiten an die Stelle von Tee und Scones treten. Und in München ist BERGWEIN, mit dem Südtiroler Weinkulturpreis ausgezeichnet, die erste Adresse für Südtiroler Weine: Am Samstag, 24. Oktober, lädt die Weinhandlung zu ihrer Hausmesse, dem BERGWEIN SUMMIT, mit einer Fachbesucherstunde von 11 bis 12 Uhr, in der sich sehr viele Südtiroler Weine probieren lassen.

Vom Glas zur Reise

Wer bei einem Glas Südtiroler Wein Fernweh bekommt, muss nicht lange suchen: In den teilnehmenden Häusern erhalten Gäste Hinweise, wie sich der Urlaubsmoment vom Tisch in die Region verlängern lässt. Sie führen zu kleinen, versteckten Weingütern mit eigenem Hotel ebenso wie zu besonderen Touren, etwa einer Fahrt im Jeep zu den höchsten Reben Südtirols. So wird aus einem Abend, der sich wie ein kleiner Urlaub anfühlt, vielleicht der nächste echte. Weitere Weinerlebnisse in Südtirol finden Interessierte unter: www.suedtirolwein.com/erlebnisse/wein-erleben.

Die Tour im Überblick

Zeitraum: 23. Oktober bis 8. November 2026

Stationen:

  • Bergwein (München)
  • Das Kronenschlösschen (Eltville/Hattenheim)
  • Das Marktrestaurant (Mittenwald)
  • Gast- und Weinhaus „Zur Krone“ (Großheubach)
  • Hotel Bülow Palais (Dresden)
  • Il Calice (Berlin), Koer Kulinarik & Bar (Hamburg)
  • Landhaus Feckl (Ehningen)
  • Meisenheimer Hof (Meisenheim)
  • OBK Weinbar (Düsseldorf)
  • SCHLOSS Fleesensee (Göhren-Lebbin)
  • Spa & Golf Resort Weimarer Land (Blankenhain)
  • THE GEORGE Hotel (Hamburg)
  • Trattoria Nonna (Marburg)
  • Troyka (Erkelenz Neu-Immerath)
  • We1ns (Erding), Weinbar FahrAway (Volkach)

Alle Informationen zur Tour: www.suedtirolwein.com/lp/suedtirol-by-the-glass-tour

Kontakt

Kontaktdaten und mehr über das Unternehmen erfährst du auf dem Unternehmensprofil von Konsortium Südtirol Wein.

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