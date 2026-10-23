Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
Top-Supplier News

Effizienz ist Key: So kommt jede Gastronomie entspannt durch den Herbst

Top-SupplierWerbung
Herbst ist Zeit für Wild, Pilze, Braten und deftige Saucen. Im hektischen Küchenalltag ist es oft kaum möglich, stundenlang Energie und Zeit für Saucen aufzuwenden. Mit diesen Hacks klappt's bestimmt.
Oktober 23, 2026 | Fotos: Unilever Food Solutions

Effizienz ist Key: So kommt jede Gastronomie entspannt durch den Herbst

Herbst ist Zeit für Wild, Pilze, Braten und deftige Saucen. Im hektischen Küchenalltag ist es oft kaum möglich, stundenlang Energie und Zeit für Saucen aufzuwenden. Herausforderungen wie steigende Kosten für Einkauf, Personal und Energie kommen erschwerend hinzu. Kai Rahna, Culinary Fachberater bei Unilever Food Solutions, gibt hilfreiche Tipps für eine gelungene Saison und zeigt, an welchen Stellschrauben gedreht werden kann, um Zeit, Energie und Kosten zu sparen.

 

 

Schwarzweiß-Porträt von Kai Rahna
Kai Rahna gibt Tipps für die optimale Planung im Herbst

Energie wird immer teurer, was tun?

Steigende Energiepreise machen sich auch in Küchen bemerkbar, diverse Geräte laufen den ganzen Tag auf Hochtouren. Wie kann man hier also ansetzen? „Der Trick ist, Garprozesse zusammenzulegen, um effizienter zu werden“, erklärt Kai Rahna. „Wenn wir also ein Schmorgericht haben, können wir Fleisch, Saucen-Zutaten im Kaltansatz und Gewürze gleichzeitig ansetzen, so sparen wir uns hohe Temperaturen.“ Saucen im Kaltansatz sorgen also für die effizientere Nutzung der Energie, die ohnehin verwendet werden muss. Ein Beispiel dafür ist der Knorr Professional Bratenjus pastös, der auch bei niedrigen Temperaturen qualitativ und geschmacklich gleichbleibende Ergebnisse liefert.

knorr_saucenguide_zutaten_031023-1-scaled

Meine Gäste wollen zu jedem Gericht eine andere Sauce, wie stemme ich das?

Gästeansprüche können Abläufe komplexer gestalten, wenn die Nachfrage nach vielen verschiedenen Optionen steigt. Besonders im Herbst, wenn Gäste Lust auf deftige Saucen haben, stoßen Küchen schnell an ihre Grenzen. „Auch hier gilt: Effizienz ist wichtig. Eine hochwertige Grundsauce hilft schon ungemein, da sie in wenigen Handgriffen abgewandelt werden kann“, so Rahna, „das spart Zeit und macht den Wareneinsatz besser kalkulierbar.“ Dafür bietet Unilever Food Solutions hochwertige Basis-Varianten, wie zum Beispiel die Sauce Rotwein oder Sauce Champignon von Lukull.

Viele saisonale Zutaten treiben die Kosten in die Höhe, wie kann das ausgeglichen werden?

„Frische und saisonale Zutaten wie jetzt im Herbst Kürbis und Pilze sind ein absolutes Muss. Sie führen für Fonds und Saucenansätze gleichzeitig zu schwankenden Kosten, was Kalkulationen erschweren kann“, erklärt Rahna. Die Lösung ist auch hier die hochwertige Basis. „Das 50:50-Prinzip kann enorm erleichtern. Dabei setzen wir auf 50 Prozent frische Zutaten und 50 Prozent professionelle Basisprodukte.“ So werden schwankende Kosten, hohe Vorbereitungszeiten und Food Waste ausgeglichener und planbarer.

Desaisonalisierung_043-scaled

Pilze können Qualität und Preis schwanken, wie kann ich dem entgegenwirken?

Eine gute Pilzsauce erfordert häufig einen hohen Vorbereitungsaufwand, saisonale Pilze können währenddessen in Preis und Qualität je nach Angebot und Nachfrage schwanken. Wer trotzdem eine konsequent hochwertige Pilzsauce anbieten möchte, ist auch hier mit hochwertigen Basisprodukten gut beraten, die Raum für Individualisierung lassen. „Unsere Lukull Sauce Champignon ist eine ideale Basis, sie ist wunderbar cremig mit ausgewogenem Champignongeschmack und lässt sich flexibel mit frischen Pilzen verfeinern“, erklärt Rahna. So wird einerseits die Kalkulation vereinfacht, aber auch die gleichbleibende Qualität sichergestellt.

Wie kann ich schnell weitere cremige Saucen anbieten für diejenigen, die keine Pilze mögen?

Blumenkohl, Brokkoli oder Kartoffelgratin gehören auch im Herbst auf die Karte und brauchen genauso einen Saucenbegleiter. Dafür ist die Lukull Sauce Hollandaise die ideale Wahl auch außerhalb der Spargelsaison. „Bei der Hollandaise haben wir eine stabile Emulsion und zuverlässige, gleichbleibende Qualität“, erklärt Rahna, „Sie ist immer ready-to-use und ist dadurch ein großer Zugewinn in Sachen Flexibilität.“ Die Lukull Sauce Hollandaise lässt sich in wenigen Handgriffen in vielfältige Saucen verwandeln und ist so ideal für schwankendes Gästeaufkommen und individuelle Wünsche.

5 Herbst-Hacks für eine wirtschaftliche Saucensaison

Kontakt

Kontaktdaten und mehr Informationen zum Unternehmen findest du auf dem Unternehmensprofil von Unilever Food Solutions.

Top-SupplierWerbung
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Top-Supplier News
Sponsored
Serie 700ND – Flexibilität, die überzeugt: Küchenplanung mit Stalgast
Mit mehr als 100 Modellen bietet die Serie 700ND die ideale Auswahl an Kochgeräten – sowohl für die Einzelaufstellung als auch zum Aufbau einer individuellen…
Top-Supplier News
Sponsored
Ein Herbst, der nach Südtirol schmeckt
Vom Sternerestaurant bis zur Weinbar: Ab dem 23. Oktober verwandeln siebzehn Gastgeber für siebzehn Tage in ganz Deutschland ihre Tische in kleine Südtiroler Weinerlebnisse.
Top-Supplier News
Sponsored
Convenience mit Sternepotenzial: Jürgen Kettner veredelt die neuen Küstensalate
Wie lassen sich Feinkostsalate mit wenigen Handgriffen für das gehobene Bankett- und Buffetgeschäft aufwerten? Das zeigt Sternekoch Jürgen Kettner in Kooperation mit Friesenkrone.

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Barkeeper
Kosmetikerin
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Oberkellner:in (m/w/d)
Chef de Partie (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Kempinski Hotel Berchtesgaden
83471 Berchtesgaden, Deutschland
Commis de Cuisine (m/w/d)
Chef de Rang Bar (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Manager Accounting&Controlling - Schwerpunkt F&B (m/w/d
Reservierungsmitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
Chef de Rang mit Bar- & Abenddienst (m/w/d)
Rezeptionist/in
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Stv. Hoteldirektor (all genders)
Stv. Restaurantleitung/Weinmanagement (all genders)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Chef de Rang mit Sommelier-Assistenz (m/w/d)
Commis de Cuisine - Gardemanger (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Bio- und Wellnessresort Stanglwirt
6353 Going am Wilden Kaiser, Österreich
Rooms Division Manager
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Private Hotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Chef de Rang (m/w/d)
Restaurantleitung Gourmet (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Wir bitten zu Tisch. Und freuen uns auf WegbegleiterInn
Restaurantleitung Stellvertretung
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Pâtissier / Konditor
Jungkoch
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Souschef
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Chef de Partie
Frühstückskellner / Frühstückskellnerin
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
The Grand Green - Familux Resort
98559 Oberhof, Deutschland
Steward / Abwäscher (m/w/d)
Lehrstelle ab Sommer 2027
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
SOMMELIER/COMMIS Sommelier
Chef de Partie/Commis de Cuisine
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
Reinigungskraft Hotel (m/w/d) in Vollzeit
Chef de Rang mit Sommelier-Kenntnissen
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Oberjoch - Familux Resort
87541 Bad Hindelang , Deutschland
Asst. Service Manager (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
Rezeption / Front Office Agent (m/w/d)
BarkellnerIn (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
TAUROA GmbH
5020 Salzburg, Österreich
REZEPTIONSLEITUNG (m/w/x)
HR BUSINESS PARTNER (w/m/x)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Chef de Rang
Rezeptionist/in
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Breidenbacher Hof
40212 Düsseldorf, Deutschland
Front Office Agent / Rezeptionsmitarbeiter (m/w/d)
Zimmermädchen / Roomboy (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Jungbrunn - Der Gutzeitort
6675 Tannheim/Tirol, Österreich
Serviceleitung a la Carte (m/w/d)
Stellvertretende Serviceleitung (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Chef de Rang/Restaurantfachmann/frau
Sous Chef
Entdecke alle Jobs
Jobs