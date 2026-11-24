LA PASTERIA® bringt Pasta in ihrer edelsten Form in die Festtagsküche. Hilcona Foodservice bietet damit eine Premium-Pastalinie für die gehobene Gastronomie und Hotellerie, die handwerkliche Präzision, kulinarische Raffinesse und Schweizer Herkunft in einer kompromisslosen Produktidee vereint. Zwischen Weihnachtsfeier, Festtagsmenü und Silvestergala erwarten Gäste mehr Raffinesse, während im Team jede Hand fehlt. Exquisit gefüllte Pasta selbst herzustellen verlangt Know-how und vor allem Zeit, die in den Wochen vor Weihnachten niemand hat. Genau hier setzt LA PASTERIA® an. Nach den Markteinführungen in der Schweiz und in Frankreich ist die Linie seit dem Frühjahr auch in Österreich erhältlich. Gefertigt wird sie in der Manufaktur in Graubünden, entwickelt gemeinsam mit Spitzenköchen und konsequent auf authentische Zutaten reduziert.

Herzstück ist der Gran Raviolo. Der hochdünne Teig aus Hartweizengrieß und frischem Freiland-Ei umschließt eine großzügige Füllung, die rund 60 Prozent ausmacht. Seine leicht raue Oberfläche nimmt Saucen besonders gut auf, die Textur bleibt auch nach dem Garen al dente. Zum Start gibt es zwei Sorten: Büffel-Ricotta & Spinat interpretiert einen Klassiker auf höchstem Niveau, Fondue & Chasselas Romand übersetzt die Tiefe des Schweizer Terroirs in eine moderne Pastakreation. Gerade in der kalten Jahreszeit ein Gericht mit Wiedererkennungswert.

Jeder Raviolo wiegt 24 Gramm und wird einzeln von Hand ins Tray gelegt, damit Form und Optik bis zum Teller halten. Fünf Trays zu je zwölf Stück ergeben 60 Stück pro Karton. Entnommen wird, was gebraucht wird, der Rest bleibt tiefgekühlt unberührt. Das erleichtert die Planung, auch wenn Reservierungen kurzfristig kippen.

Für Küchen im Festtagsstress ist das eine spürbare Entlastung gegenüber der Eigenproduktion, ohne Abstriche bei Qualität und Optik. Die Gran Ravioli eignen sich als Vorspeise, vegetarischer Hauptgang oder eigenständiges Signature Dish, im Fine Dining ebenso wie in der gehobenen Hotellerie, bei Bankett und Catering. Sie sind bewusst so entwickelt, dass sie sich vielseitig kombinieren lassen: puristisch mit Butter und Kräutern, mit saisonalem Gemüse oder als Teil einer eigenen Kreation. Die Handschrift bleibt die der Küche, die Kreativität der Spitzengastronomie trifft auf Produktleidenschaft, und das spüren auch anspruchsvolle Gäste.