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Der Junge Wilde 2016: Was macht Joachim Jaud heute?

Joachim JaudJUNGE WILDE
2016 gewann Joachim Jaud die Jungen Wilden. Nach Stationen bei Christian Bau, Tristan Brandt und Christian Jürgens kehrte er dorthin zurück, wo er das Kochen gelernt hat.
November 11, 2026 | Text: Laura Stefan

Im alten Speisesaal des Alpenresorts Schwarz in Mieming stehen heute 20 Plätze für ein Menü bereit, das für alle Gäste gleichzeitig beginnt. Hier hat Joachim Jaud im April 2024 das Restaurant 141 eröffnet. Das Haus kennt er seit seiner Lehrzeit. Dazwischen liegen Jahre in österreichischen und deutschen Spitzenküchen, der Sieg bei den Jungen Wilden und mehrere Stationen als Küchenchef. Im Jänner 2025, noch im ersten Jahr nach der Eröffnung, bekam das 141 zwei Michelin-Sterne.

Joachim Jaud im Porträt mit weißer Kochjacke
Foto: www.bernhardstelzl.at

Im alten Speisesaal des Alpenresorts Schwarz in Mieming stehen heute 20 Plätze für ein Menü bereit, das für alle Gäste gleichzeitig beginnt. Hier hat Joachim Jaud im April 2024 das Restaurant 141 eröffnet. Das Haus kennt er seit seiner Lehrzeit. Dazwischen liegen Jahre in österreichischen und deutschen Spitzenküchen, der Sieg bei den Jungen Wilden und mehrere Stationen als Küchenchef. Im Jänner 2025, noch im ersten Jahr nach der Eröffnung, bekam das 141 zwei Michelin-Sterne.

Joachim Jaud im Porträt mit weißer Kochjacke
Foto: www.bernhardstelzl.at

Mit Saibling und Kimchi zum Titel

Als Jaud 2016 zum Finale auf Karlheinz Hausers Süllberg antrat, war er 27 und arbeitete als Executive Souschef bei Tristan Brandt im Mannheimer Opus V. Zum Auftakt kombinierte er Seesaibling mit Kimchi, Apfel und Joghurt. Auf Ibérico-Schwein und Wolfsbarsch folgte ein Dessert aus Banane, Vanille, Koriander und Limette. Jaud setzte sich gegen Jürgen Kettner und Christina Steindl durch. Auf den Zweitplatzierten Kettner hatte er 65,5 Punkte Vorsprung. Zum Titel gehörten eine Rolling-Pin-Coverstory und eine zweiwöchige Stage bei Alex Atala im D.O.M. in São Paulo.

jaud_vorspeise
Vorspeise des Siegermenüs: Kimchii of char. Seesaibling | Salzlake | Kimchii | Apfel | Joghurt | Zwiebel | Saiblingskaviar | Kaffee | Erdbeere | Sauerklee
jaud_hauptspeise
PORK & SEABASS IN SECHUAN GARDEN war die Hauptspeise des Siegermenüs von Joachim Jaud.
jaud_nachspeise
Als Nachspeise wurde VANILLA BANANA WHITE & GREEN serviert.
Joachim Jaud nach seinem Sieg bei den Jungen Wilden 2016 auf dem Cover von Rolling Pin, Ausgabe 187.
Joachim Jaud nach seinem Sieg bei den Jungen Wilden 2016 auf dem Cover von Rolling Pin, Ausgabe 187.

Zurück in den Lehrbetrieb

Seine Ausbildung hatte Jaud von 2003 bis 2007 im Alpenresort Schwarz absolviert. Danach kochte er unter anderem bei Heinz Reitbauer im Steirereck und im Osnabrücker La Vie. Bei Christian Bau arbeitete er zunächst als Entremetier. Nach seiner Zeit im La Vie kehrte er als Souschef zu Bau zurück.

Auch nach dem Junge-Wilde-Sieg wechselte Jaud zwischen Tirol und Deutschland. Er ging zurück zu den Gebrüdern Winkler in den Auwirt, später noch einmal ins Opus V. Es folgten Küchenchefposten im Wild x Berg in Birkenau und im Neuwirt in Kitzbühel. Knapp zwei Jahre kochte er schließlich als Souschef in der Überfahrt am Tegernsee. Im Oktober 2023 kehrte er nach Mieming zurück. Im darauffolgenden Frühjahr wurde aus dem früheren Speisesaal des Stammhauses das 141. Seinen Namen hat das Restaurant von der Hausnummer.

 

 
 
 
 
 
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Stör mit Feigenblatt und Vin Jaune

Im 141 verbindet Jaud österreichische Küche mit japanischen und französischen Einflüssen. Auf der Menükarte steht etwa Jakobsmuschel mit Topinambur, Haselnuss und Räucheraal-Dashi. Sein Signature Dish ist Stör mit Kaviar, Feigenblatt und Vin-Jaune-Sauce. Die Gäste können sich am Tisch zwischen fünf und sieben Gängen entscheiden. Dazu bietet das Restaurant eine Weinbegleitung und eine alkoholfreie Alternative an.

Gault&Millau kürte Jaud zum Newcomer des Jahres 2025. Im Guide 2027 steigt das 141 von 17,5 auf 18 Punkte und hält seine vier Hauben. Die beiden Michelin-Sterne wurden im März 2026 bestätigt. Bei den 100 Best Chefs Austria 2026 steht Jaud auf Platz 15. 

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