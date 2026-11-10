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Motel One eröffnet erstes The Cloud One in Großbritannien

LondonMotel One
Das frühere Lancaster Gate Hotel öffnet als The Cloud One London-Hyde Park. Für die Lobby in den viktorianischen Stadthäusern nahm sich Motel One Londons Private Members’ Clubs zum Vorbild.
November 10, 2026 | Text: Laura Stefan | Fotos: Motel One

Motel One hat das The Cloud One London-Hyde Park eröffnet. Für den ersten britischen Standort ihrer Lifestyle-Marke hat die Gruppe das Lancaster Gate Hotel im Stadtteil Bayswater umgebaut. Die Lobby folgt dem Grundriss der viktorianischen Stadthäuser und verteilt sich auf drei Räume. Einer davon ist der London Club. Hier serviert das Hotel morgens Frühstück und abends Cocktails.

Außenfassade von The Cloud One Hyde Park

Motel One hat das The Cloud One London-Hyde Park eröffnet. Für den ersten britischen Standort ihrer Lifestyle-Marke hat die Gruppe das Lancaster Gate Hotel im Stadtteil Bayswater umgebaut. Die Lobby folgt dem Grundriss der viktorianischen Stadthäuser und verteilt sich auf drei Räume. Einer davon ist der London Club. Hier serviert das Hotel morgens Frühstück und abends Cocktails.

Außenfassade von The Cloud One Hyde Park

Britisches Design hinter viktorianischer Fassade

Dunkelgrün, Creme und warme Brauntöne bestimmen das neue Interieur. Die Farben greifen die Umgebung des Hyde Parks auf und ziehen sich von der Lobby bis in die Gästezimmer. Beim Umbau hat Motel One die hohen Decken, den Stuck und die Rundbögen in die Gestaltung einbezogen. Dazu kommen Entwürfe britischer Hersteller. In der Lobby hat das Hotel Tapeten von Farrow & Ball und Morris & Co. eingesetzt, Tom Dixon ist mit Leuchten in der Lounge und Stühlen in den Zimmern vertreten. Das Haus verfügt über 196 Zimmer, darunter Familienzimmer mit zusätzlichem Schlafplatz.

Lounge im The Cloud Hyde Park

Zimmer im The Cloud One Hyde Park

Vom Kamin in den Reading Room

Nach dem Check-in im Hyde Park Salon können Gäste gleich am Kamin Platz nehmen. Wer noch arbeiten oder lesen möchte, findet im Reading Room einen großen Tisch zwischen dunklen Bücherregalen. Für Tagungen hat das Hotel eigene Räume eingerichtet, in denen bis zu 30 Personen Platz finden.

Zum Frühstück im London Club serviert das Hotel unter anderem Bioprodukte und Fairtrade-Kaffee. Wer später in der Lobby eine Pause macht, bekommt in der Lounge Getränke und Snacks.

Reading Room im The Cloud Hyde Park

Bar im The Cloud One Hyde Park

 

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