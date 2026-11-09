Adventmarkt zum Fixpreis: Was steckt hinter der Glühwein-Flatrate?

Ein Punsch zum Ankommen, danach Käsespätzle und zum Schluss noch Kaiserschmarrn. Am Grazer Jakominiplatz soll dafür ab 19. November ein einziges Ticket reichen. Beim All You Can Eat & Drink Weihnachtsmarkt im Stein Garten sind Essen und Getränke aus dem ausgewiesenen Angebot für zwei Stunden inkludiert. Fünf Gastrostände sind angekündigt, unter anderem mit römischer Pizza, Pulled-Pork-Burgern und Kaiserschmarrn mit Salted Caramel Crunch. Das Erwachsenenticket inklusive alkoholischer Getränke kostet knapp 41 Euro.

Ein Punsch zum Ankommen, danach Käsespätzle und zum Schluss noch Kaiserschmarrn. Am Grazer Jakominiplatz soll dafür ab 19. November ein einziges Ticket reichen. Beim All You Can Eat & Drink Weihnachtsmarkt im Stein Garten sind Essen und Getränke aus dem ausgewiesenen Angebot für zwei Stunden inkludiert. Fünf Gastrostände sind angekündigt, unter anderem mit römischer Pizza, Pulled-Pork-Burgern und Kaiserschmarrn mit Salted Caramel Crunch. Das Erwachsenenticket inklusive alkoholischer Getränke kostet knapp 41 Euro.

Vom Wiener Prater an den Grazer Jakominiplatz

Seine Österreich-Premiere feierte der All You Can Eat & Drink Weihnachtsmarkt 2025 im Wiener Prater. Wo im Sommer der Open-Air-Foodmarkt „Der Garten“ stattfindet, konnten sich die Gäste im Advent zweieinhalb Stunden lang durch das Angebot kosten, von Schupfnudeln mit Kraut und Speck bis zu Mini-Germknödeln. Heuer kehrt der Markt in den Prater zurück und bekommt mit dem Grazer Stein Garten einen weiteren Standort in Österreich. Beide Ausgaben laufen bis zum 20. Dezember.

Das Prinzip ist an beiden Orten gleich. Gäste buchen vorab ein Zeitfenster und können sich in dieser Zeit an den Ständen Nachschlag holen. Auch beim alkoholfreien Erwachsenenticket sind die Speisen inkludiert. Wer Glühwein, Bier oder Spritzer möchte, wählt ein Ticket mit alkoholischen Getränken. In Wien lässt sich das Format auch als Firmenweihnachtsfeier buchen. Dafür bietet der Veranstalter auf Anfrage einen separaten Bereich mit eigener Bar und Lounge an.

Advent zum Fixpreis gibt es auch in Deutschland

Am Berliner Spreespeicher entstand die Idee für einen All-inclusive-Weihnachtsmarkt bereits 2020. Mit „Oh Du Schöneweide“ kommt heuer in Berlin ein zweiter Markt zum Fixpreis dazu. Auch „Schlemmen & Glühen“ in Magdeburg setzt auf dieses Modell. Dort umfasst das Ticket neben Speisen und Getränken auch Eisstockschießen auf der Seeterrasse im Stadtpark.

www.weihnachten-an-der-spree.de