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Cucina Itameshi zieht in die Schweiz: Pop-up im Cresta Palace

Eduard DimantPop-upSchweizTobi Müller
Nach Wien und Zürich zieht es die Cucina Itameshi in die Schweizer Berge. Im Cresta Palace Celerina eröffnet das italienisch-japanische Restaurantkonzept ein Winter-Pop-up.
November 10, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: Ben Donath

Italienische Klassiker mit japanischem Twist: Mit diesem Konzept haben Tobi Müller und Eduard „Eddi“ Dimant 2024 die Cucina Itameshi in Wien eröffnet. Nach einem Gastspiel in Zürich steht nun die nächste Station fest. Vom 3. Dezember 2026 bis 29. März 2027 übernimmt das Team das Grand Restaurant des Cresta Palace Celerina bei St. Moritz.

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Im Jänner 2024 öffnete die Cucina Itameshi in Wien. Itameshi – eine Kombination des japanischen Namens für Italien („Itaria“) und dem japanischen Wort für Essen oder Mahlzeit („meshi“) – hat in Japan schon eine lange Tradition. – Foto: Ben Donath

Italienische Klassiker mit japanischem Twist: Mit diesem Konzept haben Tobi Müller und Eduard „Eddi“ Dimant 2024 die Cucina Itameshi in Wien eröffnet. Nach einem Gastspiel in Zürich steht nun die nächste Station fest. Vom 3. Dezember 2026 bis 29. März 2027 übernimmt das Team das Grand Restaurant des Cresta Palace Celerina bei St. Moritz.

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Im Jänner 2024 öffnete die Cucina Itameshi in Wien. Itameshi – eine Kombination des japanischen Namens für Italien („Itaria“) und dem japanischen Wort für Essen oder Mahlzeit („meshi“) – hat in Japan schon eine lange Tradition. – Foto: Ben Donath

Auf der Speisekarte stehen bekannte Gerichte wie Tonno Crudo, Burrata Momo und Udon Cacio e Pepe. Bei Letzterem treffen japanische Udon-Nudeln auf Pecorino, Pfeffer und Eigelb. Ergänzt wird das Angebot durch weitere Kreationen, die italienische und japanische Kochtechniken mit saisonalen Produkten verbinden. Nur beim Dessert bleibt man ganz klassisch: Das Tiramisu wird weiterhin nach italienischem Vorbild serviert.

Für die Umsetzung im Vier-Sterne-Superior-Hotel ist auch Florian Mainzger verantwortlich. Der neue Executive Küchenchef des Cresta Palace reist vor der Eröffnung nach Wien, um sich mit dem Konzept vertraut zu machen. Anschließend setzt er das Pop-up gemeinsam mit dem Küchenteam des Hotels um. Bereits zuvor hatte das Cresta Palace mit „Ya Mama by Moses Ceylan“ ein externes Restaurantkonzept ins Haus geholt.

Während die Kooperation mit dem Restaurant Neumarkt in Zürich nach rund eineinhalb Jahren beendet wurde, bleibt die Cucina Itameshi im Wiener Dogenhof bestehen. In Celerina ist das Pop-up knapp vier Monate lang täglich von 18:30 bis 22 Uhr geöffnet und auch für externe Gäste zugänglich.

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