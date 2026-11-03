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Michelin Schweiz 2026: Zwillingsbrüder holen dritten Stern

Dominik SatoFabio ToffolonGuide MichelinSchweiz
Die Schweizer Drei-Sterne-Liga bekommt Zuwachs. Auch sieben neue Ein-Stern-Restaurants schaffen es in den Guide Michelin 2026. Insgesamt geht die Zahl der Sternerestaurants jedoch zurück.
November 3, 2026 | Text: Rolling Pin | Fotos: ad lib, Zermatt

Die Schweizer Spitzengastronomie hat ein neues Drei-Sterne-Restaurant: Das The Japanese Restaurant im The Chedi Andermatt steigt von zwei auf drei Michelin-Sterne auf. Bei der Präsentation des Guide Michelin Schweiz 2026 am 2. November wurden insgesamt 133 Sternerestaurants ausgezeichnet – zwölf weniger als im Vorjahr.

Die Schweizer Spitzengastronomie hat ein neues Drei-Sterne-Restaurant: Das The Japanese Restaurant im The Chedi Andermatt steigt von zwei auf drei Michelin-Sterne auf. Bei der Präsentation des Guide Michelin Schweiz 2026 am 2. November wurden insgesamt 133 Sternerestaurants ausgezeichnet – zwölf weniger als im Vorjahr.

Zwei Brüder steigen in die höchste Liga auf

Hinter dem neuen Drei-Sterne-Erfolg stehen die Zwillingsbrüder Fabio Toffolon und Dominik Sato, die gemeinsam die Küche des The Japanese Restaurant leiten. Ihr Konzept verbindet japanische Einflüsse mit klassischen Kochtechniken und hochwertigen Produkten.

Damit zählt die Schweiz nun fünf Drei-Sterne-Restaurants. Ihre Spitzenbewertungen verteidigen konnten Sven Wassmers Memories in Bad Ragaz, das Cheval Blanc by Peter Knogl in Basel, das Restaurant de l’Hôtel de Ville in Crissier sowie Andreas Caminadas Schloss Schauenstein in Fürstenau.

Bei den Zwei-Sterne-Restaurants gibt es hingegen keine Neuzugänge. Alle 22 Häuser der diesjährigen Auswahl bestätigen ihre Auszeichnung.

Sieben neue Sterne und ein bemerkenswerter Rückgang

In der Ein-Stern-Kategorie dürfen sich sieben Restaurants über eine neue Auszeichnung freuen. Darunter das MYLE in Bern, mit dem Markus Arnold nach seinem Abschied von der Steinhalle direkt wieder einen Michelin-Stern erkocht. Auch Michael Gollenz, der zuvor im kroatischen Alfred Keller einen Stern hielt, überzeugt mit seiner Küche in der Bärenstobe in Gonten.

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Eine ungewöhnliche Karriere bringt Pietro Catalano mit: Der gelernte Automechaniker und ehemalige Trompetenstudent zählt mit seinem CAAA by Pietro Catalano in Luzern ebenfalls zu den Neuzugängen.

Die weiteren neuen Ein-Stern-Restaurants sind das Ristorante con enoteca Origini in Morbio Inferiore, das Schlüssel in Oberwil, das ad lib in Zermatt und das rémy in Zürich.

Trotz der Neuzugänge fällt die Gesamtbilanz kleiner aus als 2025. Damals zählte der Guide Michelin noch 145 Sternerestaurants, darunter 27 mit zwei und 114 mit einem Stern. In der aktuellen Ausgabe sind es 133 Restaurants, davon 22 mit zwei und 106 mit einem Stern.

MYLE ist Opening of the Year

Neben den Sternen vergab Michelin mehrere Sonderauszeichnungen. Als Opening of the Year wurde das MYLE von Markus Arnold in Bern ausgezeichnet. In einem umgebauten Kino aus den 1970er-Jahren präsentiert der Spitzenkoch seine „Cuisine Voyage“, bei der wechselnde Reiseziele die kulinarische Richtung vorgeben.

Der Young Chef Award geht an Guglielmo Curcio vom neu ausgezeichneten Ristorante con enoteca Origini. Den Service Award erhält Nicole Sawyere vom ad lib in Zermatt. Als beste Sommelière wurde Émeline Gigaud vom Arakel in Genf ausgezeichnet.

Auch beim Bib Gourmand gibt es Bewegung: Elf Restaurants erhalten die Auszeichnung für ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis neu. Damit zählt die Schweiz insgesamt 92 Bib-Gourmand-Adressen.

Der Guide Michelin Schweiz 2026 im Überblick:

  • 5 Drei-Sterne-Restaurants (1 Aufsteiger)
  • 22 Zwei-Sterne-Restaurants
  • 106 Ein-Stern-Restaurants (7 neu)
  • 92 Bib-Gourmand-Restaurants (11 neu)
Dominik SatoFabio ToffolonGuide MichelinSchweiz
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