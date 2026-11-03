Japan gewinnt Bocuse-d’Or-Vorentscheid und greift nach dem Titel

Tetsuya Asano führte das japanische Team in Macao zum Sieg beim internationalen Kochwettbewerb Bocuse d’Or und sicherte seinem Land damit einen Startplatz beim internationalen Finale. Thailand und China komplettierten das Podest, auch Neuseeland und Malaysia qualifizierten sich. Die fünf Teams treten am 24. und 25. Januar 2027 bei der Sirha Lyon an. Dort kämpfen insgesamt 24 Kandidaten um den Titel – zum 40-jährigen Bestehen des Wettbewerbs.

Tetsuya Asano führte das japanische Team in Macao zum Sieg beim internationalen Kochwettbewerb Bocuse d’Or und sicherte seinem Land damit einen Startplatz beim internationalen Finale. Thailand und China komplettierten das Podest, auch Neuseeland und Malaysia qualifizierten sich. Die fünf Teams treten am 24. und 25. Januar 2027 bei der Sirha Lyon an. Dort kämpfen insgesamt 24 Kandidaten um den Titel – zum 40-jährigen Bestehen des Wettbewerbs.

Fünfeinhalb Stunden für zwei Aufgaben

Für die acht Teams bedeutete der Wettbewerb am 2. November die Rückkehr an den gemeinsamen Wettbewerbsherd: Nach drei Auswahlzyklen auf Basis schriftlicher Bewerbungen fand der asiatisch-pazifische Vorentscheid wieder vor Ort statt. Neben den fünf späteren Finalisten traten Vietnam, Indien und Sri Lanka an.

In fünfeinhalb Stunden mussten die Teilnehmer ein Tellergericht und eine Plattenpräsentation erarbeiten. Für das Tellergericht waren Huhn, Garnelen, Pak Choi und Ingwer vorgegeben. Bei der Platte stand Lamm im Mittelpunkt, begleitet von Garnituren mit Daikon-Rettich und fermentierten Produkten. Eine Pfeffersorte aus dem jeweiligen Heimatland sollte die kulinarische Herkunft der Köche zum Ausdruck bringen.

Asano trat mit Commis Yuto Sasaoka und Coach Masataka Tsuchiya an. Nach dem Erfolg bedankte er sich bei seinem Team und blickte bereits voraus: „Jetzt konzentrieren wir uns auf die Vorbereitung für das große Finale in Lyon, auf das wir uns sehr freuen.“

Das Teilnehmerfeld für das Jubiläumsfinale steht fest

Auch die Auswahl für den Nahen Osten ist entschieden: Die Vereinigten Arabischen Emirate sicherten sich mit Küchenchef Al Hassan Al Falasi ihren Platz über ein schriftliches Auswahlverfahren. Damit sind sämtliche Finaltickets vergeben. In Lyon geht es nun um die Nachfolge von Titelverteidiger Paul Marcon. Zum Jubiläum treffen die qualifizierten Köche aus den verschiedenen Weltregionen aufeinander.