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Sechs Sterne, vier Hände: Marco Müller holt Eric Vildgaard ins Rutz

BerlinEric VildgaardEventMarco Müller
Zwei Drei-Sterne-Köche, ein gemeinsames Menü: Marco Müller und Eric Kragh Vildgaard stehen für ein exklusives Gastspiel zusammen am Herd.
November 2, 2026 | Text: Niko Zoltan | Fotos: Collage: Jesper Rais/Steffen Sinzinger

Zwei der spannendsten Küchen Europas treffen aufeinander: Am 15. November 2026 empfängt Marco Müller den dänischen Spitzenkoch Eric Kragh Vildgaard im Berliner Restaurant Rutz. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Drei-Sterne-Restaurants gestalten die beiden ein gemeinsames 4-Hands-Dinner mit zwölf Gängen. Der Preis für das kulinarische Gipfeltreffen: 690 Euro pro Person.

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Zwei der spannendsten Küchen Europas treffen aufeinander: Am 15. November 2026 empfängt Marco Müller den dänischen Spitzenkoch Eric Kragh Vildgaard im Berliner Restaurant Rutz. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Drei-Sterne-Restaurants gestalten die beiden ein gemeinsames 4-Hands-Dinner mit zwölf Gängen. Der Preis für das kulinarische Gipfeltreffen: 690 Euro pro Person.

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Eric Kragh Vildgaard hat einen ungewöhnlichen Weg an die Spitze der Gastronomie hinter sich. Seine Karriere begann auf einem Segelschiff für schwer erziehbare Jugendliche, später führten ihn Stationen im Søllerød Kro und im legendären Noma in die Spitzengastronomie. Gemeinsam mit seiner Frau Tina führt er das Restaurant Jordnær in Gentofte bei Kopenhagen, das seit 2024 mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet ist.

Vildgaards Küche ist geprägt von nordischen Produkten, japanischen Einflüssen und einer besonderen Leidenschaft für Fisch und Meeresfrüchte. Im Rutz trifft diese puristische Handschrift auf die eigenständige Aromatik von Marco Müller, der die Küche des Berliner Spitzenrestaurants bereits seit 2004 verantwortet. Auf dem Menü stehen unter anderem Rutz-Klassiker wie Dry-Aged-Karpfen sowie Vildgaards Kreationen mit Rosetten-Waffel und Thunfisch-Chu-Toro.

Die zwölf Gänge werden abwechselnd von beiden Köchen zubereitet. Für die passende Weinbegleitung sorgt Rutz-Head-Sommelier Sebastian Höpfner, das Serviceteam wird von Falco Mühlichen geleitet. Das Dinner beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 17:30 Uhr. Im Preis von 690 Euro sind neben dem Menü auch Aperitif, Weinbegleitung, Wasser sowie Kaffee oder Tee enthalten.

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