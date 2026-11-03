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Island Food Festival holt internationale Spitzenköche nach Sylt

Food FestivalSylt
Von Wiener Beisl-Küche bis zum Seafood-Menü: Sechs Sylter Gastgeber laden befreundete Köche und Winzer ein. Beim Island Food Festival bleibt es dabei nicht beim gemeinsamen Dinner.
November 3, 2026 | Text: Laura Stefan | Fotos: © Axel Steinbach

Vom 11. bis 15. November 2026 wird Sylt zum Treffpunkt für Köche aus Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz. Beim Island Food Festival empfangen sechs Inselbetriebe ihre Gastköche zu gemeinsamen Menüs, einer kulinarischen Inselsafari und einer großen Küchenparty. Mit dabei sind unter anderem Frédéric Morel, Stefan Fäth, Christian Kuchler und das Team des Wiener Reznicek. Initiiert hat das Format Sternekoch Holger Bodendorf vom Landhaus Stricker, der es 2019 erstmals umsetzte.

Die sechs Gastgeber des Island Food Festivals auf Sylt vor einem weißen Friesenhaus mit Reetdach.

Vom 11. bis 15. November 2026 wird Sylt zum Treffpunkt für Köche aus Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz. Beim Island Food Festival empfangen sechs Inselbetriebe ihre Gastköche zu gemeinsamen Menüs, einer kulinarischen Inselsafari und einer großen Küchenparty. Mit dabei sind unter anderem Frédéric Morel, Stefan Fäth, Christian Kuchler und das Team des Wiener Reznicek. Initiiert hat das Format Sternekoch Holger Bodendorf vom Landhaus Stricker, der es 2019 erstmals umsetzte.

Die sechs Gastgeber des Island Food Festivals auf Sylt vor einem weißen Friesenhaus mit Reetdach.

Wiener Beisl-Küche trifft auf Nordsee und Bretagne

Den Auftakt bildet am 11. November „Get in touch with the Island“ im Severin*s Resort & Spa. Die Küchenteams aller sechs Gastgeber kochen gemeinsam und beziehen Sylter Produzenten ein – von der Landschlachterei über den Käseklub Keitum bis zu Dittmeyer’s Austern-Compagnie.

An den folgenden Tagen verteilen sich die Veranstaltungen über die Insel. Im Söl’ring Hof bringen Frédéric Morel und Jan-Philipp Berner die Bretagne und die Nordsee auf einem Menü zusammen. Stefan Fäth vom Hamburger Jellyfish steuert im Samoa Seepferdchen seine Fisch- und Meeresfrüchteküche bei.

Auch Österreich ist mehrfach vertreten: Julian Lechner und Simon Schubert vom Wiener Reznicek bringen ihre Interpretation der Beisl-Küche ins Hotel & Restaurant Jörg Müller, begleitet von Weinen des Weinguts Wieninger. Im Landhaus Stricker empfängt Bodendorf Alexandru Simon vom Wiener Glasswing. Ihr gemeinsames Thema lautet „Das Beste aus dem Meer“.

Im Dorfkrug Bar & Grill widmet sich Mathias Seidel der alpinen Küche. Im Severin*s steht Christian Kuchler von der Schweizer Taverne zum Schäfli mit Nils Henkel und René Verse am Herd. Zu den weiteren Weinpartnern zählen unter anderem Odinstal, Niepoort, Dreissigacker und die Maison M. Chapoutier.

Köche richten beim Island Food Festival auf Sylt gemeinsam Speisen in kleinen Schalen an.

Gebratene Fischfilets mit knuspriger Haut, grüner Sauce und feiner Garnitur auf weißen Tellern.

Inselsafari und Küchenparty bringen die Teams zusammen

Am Freitagmittag, 13. November, führt Jan-Philipp Berner seine Gäste bei einer „Kulinarischen Inselsafari“ im Oldtimerbus über Sylt. „Wer die Insel wirklich schmecken möchte, muss hinaus in die Natur“, sagt der Zweisternekoch. Unterwegs begleiten bretonisches Bier und Sylter Rosensecco die Tour.

Für den Samstagabend wechseln die Beteiligten nochmals den Rahmen: Bei der großen Küchenparty im Landhaus Stricker bereiten die Gastgeber und ihre Gäste an Live-Cooking-Stationen ihre Gerichte zu. Jedes der sechs Teams steuert zwei Gänge bei, die Gastwinzer schenken die passenden Weine aus. Anschließend übernimmt DJ Peter Kliem.

Zum Abschluss lädt das Samoa Seepferdchen am 15. November erstmals zum Katerfrühstück „Bubbles & Bites“. Das vollständige Programm sowie Informationen zur Buchung gibt es auf island-food-festival.de.

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