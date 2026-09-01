Luxushotel Palais Coburg macht historische Prunkräume zum Restaurant

Am 7. September eröffnet im Wiener Palais Coburg das Restaurant Prunkräume. Die historischen Salons im ersten Stock werden damit erstmals dauerhaft gastronomisch genutzt. Das Angebot reicht vom À-la-carte-Brunch über Afternoon Tea und Bar-Service bis zum Dinner und steht nach Reservierung auch externen Gästen offen.

Am 7. September eröffnet im Wiener Palais Coburg das Restaurant Prunkräume. Die historischen Salons im ersten Stock werden damit erstmals dauerhaft gastronomisch genutzt. Das Angebot reicht vom À-la-carte-Brunch über Afternoon Tea und Bar-Service bis zum Dinner und steht nach Reservierung auch externen Gästen offen.

Die kulinarische Leitung übernimmt der britische Küchenchef Lewis Emerson. Der erfahrene Koch war unter anderem im Hotel Sacher und bei Gerstner im Palais Todesco tätig, zuletzt leitete er vier Jahre lang als Executive Head Chef die Küche der Sattlerei. In den Prunkräumen verbindet er österreichische Klassiker mit britischen Traditionen und internationalen Einflüssen.

Von Brunch bis Trüffelhuhn

Auf der Karte stehen etwa Steak & Eggs, ein Open Omelette mit geräuchertem Heilbutt, Kaviar und Beurre blanc sowie Wiener Klassiker wie Kalbsschnitzel mit Erdäpfel-Vogerlsalat. Am Abend serviert Emerson unter anderem Krustentierbisque und als Signature Dish Trüffelhuhn mit Zuckermais, Madeira-Jus und Pommes Mousseline.

Eine zentrale Rolle spielt auch der Afternoon Tea. Ab 14:30 Uhr stehen unter anderem Scones mit Clotted Cream, Finger Sandwiches und Sausage Rolls auf dem Programm. Bei den Tees arbeitet das Palais Coburg mit dem Wiener Fachgeschäft Jägertee zusammen. Auch die bekannte Weinkompetenz des Hauses spielt eine wichtige Rolle: Gästen steht das gesamte Weinbuch des Palais Coburg zur Verfügung. Restaurantleiter und Sommelier Johannes Eibensteiner berät bei der Auswahl.

Zwei gastronomische Welten unter einem Dach

Die Prunkräume ergänzen das bestehende Fine-Dining-Angebot des Palais Coburg. Das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Silvio Nickol Gourmet Restaurant bleibt als eigenständiges Konzept bestehen. Künftig stehen damit zwei klar getrennte gastronomische Linien nebeneinander: Spitzenküche im Gourmetrestaurant und ein ganztägiges, informelleres Angebot in den historischen Salons.

Die Eröffnung ist zugleich Teil der Neuausrichtung des Palais Coburg. Nach einer umfassenden Renovierung nahm das Haus Anfang August den Hotelbetrieb wieder auf und positioniert sich seither mit 36 individuell gestalteten Suiten als „Private Guesthouse“. Mit den Prunkräumen folgt nun der nächste Schritt auf gastronomischer Ebene.