Schweizer Spitzenküche trifft Südtirol: Neues Pop-up im OLM Nature Escape

Vom 19. bis 30. Oktober kocht die Schweizer Spitzenköchin Michaela Frank gemeinsam mit Berni Aichner und seinem Team im OLM Nature Escape in Sand in Taufers. Im Mittelpunkt steht die Verbindung aus Südtiroler Produkten und modernen asiatischen Einflüssen. Das Pop-up ist auch für externe Gäste buchbar.

Vom 19. bis 30. Oktober kocht die Schweizer Spitzenköchin Michaela Frank gemeinsam mit Berni Aichner und seinem Team im OLM Nature Escape in Sand in Taufers. Im Mittelpunkt steht die Verbindung aus Südtiroler Produkten und modernen asiatischen Einflüssen. Das Pop-up ist auch für externe Gäste buchbar.

Zwei kulinarische Handschriften treffen aufeinander

Frank machte sich früh einen Namen in der Schweizer Gastronomie. Als Küchenchefin des Zürcher Restaurants Rank erkochte sie 14 Gault-Millau-Punkte. Zu ihren Stationen zählen außerdem die Zusammenarbeit mit Nenad Mlinarevic sowie die Fundaziun Uccelin von Andreas Caminada. Zuletzt konzentrierte sie sich verstärkt auf Pop-ups und wechselnde kulinarische Projekte.

Im OLM trifft sie nun auf Berni Aichner, der die Kulinarik des Hauses verantwortet. Der Südtiroler arbeitete mehrere Jahre als Souschef an der Seite von Norbert Niederkofler und setzt in seiner heutigen Küche stark auf regionale Produkte und deren Herkunft. Für das Pop-up bringen beide ihre jeweiligen Erfahrungen ein, ohne daraus zwei getrennte Küchenlinien zu machen.

Gemeinsam am Herd im OLM

Schauplatz der Zusammenarbeit ist das PRENN° im OLM Nature Escape. Das Restaurant bildet den gastronomischen Mittelpunkt des Eco-Aparthotels und ist auch für externe Gäste zugänglich. Frank und Aichner wollen während der zwölf Tage bewusst flexibel arbeiten: Welche Gerichte entstehen, soll sich auch danach richten, welche Produkte gerade verfügbar sind.

Nach dem 30. Oktober endet das Pop-up wieder. Das OLM wird damit zur gemeinsamen Bühne für zwei Köche, deren kulinarische Hintergründe unterschiedlich sind – genau daraus soll das Besondere der Zusammenarbeit entstehen.