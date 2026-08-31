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Leipzig: Neuer Küchenchef in Brasserie Le Grand im Steigenberger Icon

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Christian Müller übernimmt die Küche der Brasserie Le Grand im Steigenberger Icon Grandhotel Handelshof.
August 31, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: Steigenberger Hotels GmbH

Die Brasserie Le Grand im Steigenberger Icon Grandhotel Handelshof Leipzig hat einen neuen Küchenchef: Christian Müller verantwortet ab sofort die kulinarische Linie des Restaurants. Sein Fokus soll auf einer modernen Brasserie-Küche liegen, die klassisches Handwerk mit einer zeitgemäßen, unkomplizierten Ausrichtung verbindet.

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Die Brasserie Le Grand im Steigenberger Icon Grandhotel Handelshof Leipzig hat einen neuen Küchenchef: Christian Müller verantwortet ab sofort die kulinarische Linie des Restaurants. Sein Fokus soll auf einer modernen Brasserie-Küche liegen, die klassisches Handwerk mit einer zeitgemäßen, unkomplizierten Ausrichtung verbindet.

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Müller kennt die Leipziger Gastronomieszene gut. Zuletzt leitete er mehrere Restaurants sowie ein Caféhaus in seiner Heimatstadt. Einem breiteren Publikum ist er zudem durch die regionale TV-Sendung „Oma’s Küche“ bekannt.

Frühe Küchenchef-Position und internationale Stationen

Seine Ausbildung absolvierte Müller in Garmisch-Partenkirchen, anschließend sammelte er Erfahrung in Italien und Spanien. Zwischen 2008 und 2018 arbeitete er unter anderem im Hotel Oranien Wiesbaden und im Weingut Espenhof. Auch im Event-Catering, unter anderem im Umfeld der TSG Hoffenheim, war Müller tätig.

Bereits mit 24 Jahren übernahm er die Küchenleitung im Restaurant Burg Crass in Eltville. Darüber hinaus engagiert sich Müller in Fachgremien und bei der Chaîne des Rôtisseurs für den gastronomischen Nachwuchs.

„Jede meiner Stationen und Reisen hat mir neue Perspektiven aufgezeigt und Einblicke geschenkt. Im Le Grand möchte ich eine moderne Brasserie-Küche etablieren, die vor allem entspannt, zeitgemäß und voller Leben ist“, sagt Müller über seine neue Aufgabe.

Charlotte Holtmann, General Manager des Steigenberger Icon Grandhotel Handelshof, sieht in der Personalie einen weiteren Schritt in der Entwicklung des gastronomischen Angebots. Müller bringe neben fachlicher Erfahrung auch eine starke Verbindung zur Region mit.

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