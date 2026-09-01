Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
News

Lifestyle-Hotelmarke 25hours plant erstes Haus in Thailand

25hoursBangkokHotel
25hours setzt seine Expansion in Asien fort und kündigt sein erstes Hotel in Thailand an.
September 1, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: Central Pattana

Mit Bangkok erschließt 25hours den nächsten Markt in Asien. Das geplante Haus am Siam Square soll Anfang 2029 mit 345 Zimmern eröffnen und Teil des neuen Mixed-Use-Komplexes CenTRal cENtrAL werden. Entwickelt wird das Projekt gemeinsam mit Central Pattana, einem der größten Immobilienentwickler Thailands.

25hours-Bangkok-Exterior

Mit Bangkok erschließt 25hours den nächsten Markt in Asien. Das geplante Haus am Siam Square soll Anfang 2029 mit 345 Zimmern eröffnen und Teil des neuen Mixed-Use-Komplexes CenTRal cENtrAL werden. Entwickelt wird das Projekt gemeinsam mit Central Pattana, einem der größten Immobilienentwickler Thailands.

25hours-Bangkok-Exterior

Das neue Hotel soll sich stark an seiner Umgebung orientieren. Der Siam Square zählt zu den lebendigsten Vierteln Bangkoks und ist geprägt von Boutiquen, Pop-ups, Kreativstudios und einer jungen urbanen Szene. Genau diese Mischung soll sich auch im Design des Hauses widerspiegeln. Anleihen an das Art-déco-Erbe des Viertels treffen dabei auf zeitgenössische Gestaltung und digitale Kultur.

Das neue Hotel soll sich stark an seiner Umgebung orientieren. Der Siam Square ist geprägt von Boutiquen, Pop-ups, Kreativstudios und einer jungen urbanen Szene. Diese Mischung soll auch das Design des Hauses bestimmen: Art-déco-Einflüsse treffen auf zeitgenössische Gestaltung und digitale Kultur. 

Teil eines neuen Stadtquartiers

CenTRal cENtrAL soll Retail, Arbeitsplätze, Hotellerie und öffentliche Räume miteinander verbinden. Das 25hours Hotel wird dabei Teil eines größeren Stadtentwicklungsprojekts im Zentrum Bangkoks und liegt nur wenige Minuten von der Chulalongkorn-Universität sowie dem Verkehrsknotenpunkt Siam entfernt. 

25hours will auch in Thailand seinem bekannten Prinzip treu bleiben, jedes Haus individuell aus dem jeweiligen Standort heraus zu entwickeln.

„Bangkok ist eine Stadt der Kontraste, der Kreativität und der ständigen Bewegung – genau die Art von Ort, an dem 25hours aufblüht“, sagt Bruno Marti, EVP of Brand Marketing bei Ennismore.

25hoursBangkokHotel
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Werde jetzt kostenlos Rolling Pin-Member.

Als Rolling Pin-Member kommst Du in den Genuss unzähliger Vorteile:
Zugriff auf alle Artikel, Videos & Masterclasses der besten Köche der Welt, 50 % Rabatt auf Rolling Pin.Convention Tickets, Exklusive Branchen-Insights & Inspiration u.v.m.
Und das vollkommen kostenlos.
Bereits über 120.000 Member.
Login für bestehende Member
Wähle deinen Zugang:
Registrierung abschließen
25hoursBangkokHotel
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

News
Luxushotel Palais Coburg macht historische Prunkräume zum Restaurant
Wo bislang vor allem besondere Anlässe stattfanden, zieht nun dauerhaft Gastronomie ein. Das Palais Coburg erweitert sein kulinarisches Angebot um ein neues All-Day-Dining-Konzept.
Careers
Leipzig: Neuer Küchenchef in Brasserie Le Grand im Steigenberger Icon
Christian Müller übernimmt die Küche der Brasserie Le Grand im Steigenberger Icon Grandhotel Handelshof.
Careers
Geschäftsführer verlässt Tiroler Luxusadresse nach nur wenigen Monaten
Erst im Frühjahr übernahm Klaus Baumgartner die Hospiz Alm in St. Christoph. Nun ist schon wieder Schluss. Hinter den Kulissen dürfte es unterschiedliche Vorstellungen über…

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Jungbrunn - Der Gutzeitort
6675 Tannheim/Tirol, Österreich
Chef de Partie (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Chef de Rang/Restaurantfachmann/frau
Sous Chef
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
Chef de Rang
Chef de Partie/Commis de Cuisine
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
Rezeptionsleitung
BarkellnerIn (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
F&BTrainee (m/w/d)
Chef de Rang mit Bar- & Abenddienst (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Chef Patisserie
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Oberkellner:in (m/w/d)
Koordinator:in für Kommunikation & Administration
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Lehrieder Catering-Party-Service
90471 Nürnberg - Südoststadt , Deutschland
Commis de Cuisine (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Bio- und Wellnessresort Stanglwirt
6353 Going am Wilden Kaiser, Österreich
Rooms Division Manager
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Chef de Partie
Chef de Rang
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Privathotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Stellvertretende Restaurantleitung (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Front Desk Manager (m/w/d)
Social Media Specialist (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Chef de Rang - Gastgeber im Restaurant
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Knappenhof
2651 Reichenau a. d. Rax, Österreich
Chef de Rang (m/w/d) am Knappenhof
Wirtshausküche & Fine Dining
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Rezeptionist/in
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Etagenfachfrau/-mann Leitung Stellvertretung (m/w/d)
Wir bitten zu Tisch. Und freuen uns auf WegbegleiterInn
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Leitung Reservierung und Back Office Rezeption (m/w/d)
Reservierungsmitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Senior Reservierungs- & Front Office Specialist (m/w/d)
Medical Holistic Manager / Spa Leitung
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
Rezeptionist (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
Restaurantleitung mit Sommelier-Kenntnissen
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Chef de Partie
Jungkoch
Entdecke alle Jobs
Jobs