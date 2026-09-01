Lifestyle-Hotelmarke 25hours plant erstes Haus in Thailand

Mit Bangkok erschließt 25hours den nächsten Markt in Asien. Das geplante Haus am Siam Square soll Anfang 2029 mit 345 Zimmern eröffnen und Teil des neuen Mixed-Use-Komplexes CenTRal cENtrAL werden. Entwickelt wird das Projekt gemeinsam mit Central Pattana, einem der größten Immobilienentwickler Thailands.

Mit Bangkok erschließt 25hours den nächsten Markt in Asien. Das geplante Haus am Siam Square soll Anfang 2029 mit 345 Zimmern eröffnen und Teil des neuen Mixed-Use-Komplexes CenTRal cENtrAL werden. Entwickelt wird das Projekt gemeinsam mit Central Pattana, einem der größten Immobilienentwickler Thailands.

Das neue Hotel soll sich stark an seiner Umgebung orientieren. Der Siam Square zählt zu den lebendigsten Vierteln Bangkoks und ist geprägt von Boutiquen, Pop-ups, Kreativstudios und einer jungen urbanen Szene. Genau diese Mischung soll sich auch im Design des Hauses widerspiegeln. Anleihen an das Art-déco-Erbe des Viertels treffen dabei auf zeitgenössische Gestaltung und digitale Kultur.

Das neue Hotel soll sich stark an seiner Umgebung orientieren. Der Siam Square ist geprägt von Boutiquen, Pop-ups, Kreativstudios und einer jungen urbanen Szene. Diese Mischung soll auch das Design des Hauses bestimmen: Art-déco-Einflüsse treffen auf zeitgenössische Gestaltung und digitale Kultur.

Teil eines neuen Stadtquartiers

CenTRal cENtrAL soll Retail, Arbeitsplätze, Hotellerie und öffentliche Räume miteinander verbinden. Das 25hours Hotel wird dabei Teil eines größeren Stadtentwicklungsprojekts im Zentrum Bangkoks und liegt nur wenige Minuten von der Chulalongkorn-Universität sowie dem Verkehrsknotenpunkt Siam entfernt.

25hours will auch in Thailand seinem bekannten Prinzip treu bleiben, jedes Haus individuell aus dem jeweiligen Standort heraus zu entwickeln.

„Bangkok ist eine Stadt der Kontraste, der Kreativität und der ständigen Bewegung – genau die Art von Ort, an dem 25hours aufblüht“, sagt Bruno Marti, EVP of Brand Marketing bei Ennismore.