Gustoso übernimmt Schweizer Gastrogruppe, Nooch expandiert nach Deutschland

Die deutsche Gustoso Gruppe baut ihr internationales Portfolio aus: Wie die Unternehmen am 10. November bekannt gaben, hat Gustoso die Mehrheit an der Schweizer Familie Wiesner Gastronomie (FWG) übernommen. Die Münchner halten künftig 75 Prozent der Anteile. Daniel und Manuel Wiesner bleiben mit 25 Prozent beteiligt und führen das Unternehmen mit seinen 32 Restaurants weiterhin als Co-CEOs.

Die deutsche Gustoso Gruppe baut ihr internationales Portfolio aus: Wie die Unternehmen am 10. November bekannt gaben, hat Gustoso die Mehrheit an der Schweizer Familie Wiesner Gastronomie (FWG) übernommen. Die Münchner halten künftig 75 Prozent der Anteile. Daniel und Manuel Wiesner bleiben mit 25 Prozent beteiligt und führen das Unternehmen mit seinen 32 Restaurants weiterhin als Co-CEOs.

Die FWG gehört zu den größten Gastronomiegruppen der Schweiz. Mit Marken wie Nooch Asian Kitchen, Negishi Urban Sushi und Miss Miu erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresumsatz von über 100 Millionen Schweizer Franken und beschäftigt rund 850 Mitarbeiter. Nun soll die Partnerschaft mit Gustoso vor allem die internationale Expansion vorantreiben.

Nooch soll 2027 in Deutschland starten

Den Anfang macht das panasiatische Restaurantkonzept Nooch, das bereits 2027 seinen ersten Standort in Deutschland eröffnen soll. Einen konkreten Standort haben die Unternehmen bislang nicht bekannt gegeben. Gleichzeitig will die FWG auch in der Schweiz weiterwachsen und dort jährlich zwei bis drei neue Restaurants eröffnen.

„Mit Gustoso sehen wir das größte Potenzial, Nooch, Negishi und Miss Miu international zu skalieren und gemeinsam etwas wirklich Großes aufzubauen“, erklären Daniel und Manuel Wiesner.

Für die Gustoso Gruppe bedeutet der Zusammenschluss wiederum einen stärkeren Zugang zum Schweizer Markt. Die Münchner Gruppe war dort bereits mit Marken wie 60 seconds to napoli und Burgermeister vertreten. Zum internationalen Portfolio gehören außerdem Ruff’s Burger und Zusje.

Über 250 Restaurants und eine halbe Milliarde Euro Systemumsatz

Vor der Übernahme betrieb Gustoso mehr als 220 Restaurants in fünf europäischen Ländern. Durch den Zusammenschluss wächst das Portfolio auf über 250 Standorte. Der gemeinsame Systemumsatz liegt nach Unternehmensangaben bei knapp 500 Millionen Euro.

Trotz des neuen Mehrheitseigentümers bleibt die operative Führung der FWG in den Händen der Brüder Wiesner. Auch das Supportoffice am Unternehmenssitz in Dübendorf soll bestehen bleiben. Die Familie setzt damit auf eine Eigentümerstruktur, bei der die bisherigen Unternehmer weiterhin an der Entwicklung ihrer Gastronomiemarken beteiligt sind.

Auch die rund 850 Beschäftigten sollen vom Eigentümerwechsel profitieren: Die Firmengründer Fredy und Anita Wiesner haben angekündigt, insgesamt 2,5 Millionen Schweizer Franken als Bonus an die Belegschaft auszuschütten.