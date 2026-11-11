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Gourmetkoch Sascha Förster wird neuer Küchenchef auf Gut Steinbach

CareersKlosterhofSascha Förster
Im Klosterhof machte Sascha Förster den Wald zum Thema eines Fine-Dining-Menüs. Jetzt übernimmt er die kulinarische Leitung eines Hotels mit eigener Landwirtschaft und Jagd.
November 11, 2026 | Text: Laura Stefan | Fotos: Gut Steinbach Hotel Chalets SPA

Sieben Jahre leitete Sascha Förster die Küche im Klosterhof in Bayerisch Gmain. Jetzt übernimmt der 35-jährige Stuttgarter die kulinarische Leitung des Relais & Châteaux Gut Steinbach in Reit im Winkl. Dort verantwortet er das Angebot vom Frühstück bis zum Abendmenü im Restaurant Heimat. Für seine Gerichte will er mit Erzeugern aus dem Chiemgau zusammenarbeiten und nutzen, was die Landwirtschaft und die Jagd des Guts liefern.

Küchenchef Sascha Förster steht in schwarzer Kochjacke mit verschränkten Armen am Naturweiher von Gut Steinbach.

 

Sieben Jahre leitete Sascha Förster die Küche im Klosterhof in Bayerisch Gmain. Jetzt übernimmt der 35-jährige Stuttgarter die kulinarische Leitung des Relais & Châteaux Gut Steinbach in Reit im Winkl. Dort verantwortet er das Angebot vom Frühstück bis zum Abendmenü im Restaurant Heimat. Für seine Gerichte will er mit Erzeugern aus dem Chiemgau zusammenarbeiten und nutzen, was die Landwirtschaft und die Jagd des Guts liefern.

Küchenchef Sascha Förster steht in schwarzer Kochjacke mit verschränkten Armen am Naturweiher von Gut Steinbach.

Sieben Jahre im Klosterhof

Försters Weg führte nach der Ausbildung ins Suvretta Haus in St. Moritz und in private Mitgliederclubs in London. Zurück in seiner Heimatstadt Stuttgart übernahm er die Küche von Feinkost Böhm. Anschließend zog es ihn nach Salzburg, wo er das Haubenrestaurant Zum Buberlgut leitete.

Im Klosterhof entwickelte Förster mit „Secret Forest“ ein eigenes Fine-Dining-Menü. Die Idee eines kulinarischen Waldspaziergangs zog sich bis zum Dessert durch. Zum trocken gereiften Kalbsrücken servierte er einen Heusud mit Pflaume, zum süßen Abschluss kombinierte er Schokolade mit Morchel und Fichte.

Holzchalets am Naturweiher von Gut Steinbach in Reit im Winkl, mit bewaldeten Bergen im Hintergrund.
Blick auf die Chalets von Gut Steinbach in Reit im Winkl. Im Restaurant Heimat will Sascha Förster die Chiemgauer Küche weiterentwickeln.

Wie Förster die Heimatküche weiterentwickeln will

Auf Gut Steinbach geben die Jahreszeiten vor, womit Förster arbeitet. Beim Einkauf orientiert sich das Haus an seinem 80:80-Prinzip. Rund 80 Prozent der Zutaten sollen aus einem Umkreis von höchstens 80 Kilometern kommen. Wie Förster diese Produkte einsetzt, soll seine Handschrift ausmachen. Mit Fonds und Essenzen will er Aromen konzentrieren, mit Fermentation saisonalen Zutaten neue Geschmacksnoten abgewinnen. Auch die Textur spielt für ihn eine Rolle, wenn er vertraute Zutaten neu kombiniert.

Gastraum des Restaurants Heimat mit gedeckten Holztischen, Kachelofen und einem Hirschgeweih an der Wand.

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