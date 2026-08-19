Gastrounternehmen cuisyn übernimmt Mainzer Bootshaus

Für das Bootshaus beginnt ein neues Kapitel: Nach 15 Jahren übergibt Frank Buchholz das von ihm und seiner Frau Susanne geführte Restaurant an cuisyn. Der Name, das Konzept und der Charakter des Hauses sollen erhalten bleiben. Auch operativ setzt die neue Führung auf Kontinuität – mit zwei vertrauten Mitarbeitern aus dem bisherigen Team.

Für das Bootshaus beginnt ein neues Kapitel: Nach 15 Jahren übergibt Frank Buchholz das von ihm und seiner Frau Susanne geführte Restaurant an cuisyn. Der Name, das Konzept und der Charakter des Hauses sollen erhalten bleiben. Auch operativ setzt die neue Führung auf Kontinuität – mit zwei vertrauten Mitarbeitern aus dem bisherigen Team.

Vertraute Gesichter übernehmen

Lucas Kriesel, seit April 2025 Küchenchef im Bootshaus, bleibt für die Küche verantwortlich. Die Betriebsleitung übernimmt ab 1. September Slim Ennakhla, der seit 2023 zum Team gehört. Gemeinsam mit cuisyn sollen beide das Restaurant weiterentwickeln, ohne dessen bisherige Ausrichtung grundlegend zu verändern.

Für Frank Buchholz ist damit bewusst der Zeitpunkt für einen Generationenwechsel gekommen. Mit Kriesel und Ennakhla habe er in seinem Team die richtigen Personen für die Weiterführung gefunden.

„Das Bootshaus hat mir über die letzten 15 Jahre viel Freude gemacht – und genau deshalb kann ich jetzt gut loslassen“, sagt der Spitzenkoch.

Buchholz ist seit vielen Jahren eng mit der Mainzer Gastronomieszene verbunden. Bereits 2007 holte er als erster Koch einen Michelin-Stern in die Stadt. Vier Jahre später eröffnete er gemeinsam mit seiner Frau Susanne das Bootshaus im Winterhafen. Mit neu interpretierter Gasthaus- und Bistroküche entwickelte sich das Restaurant zu einer bekannten gastronomischen Adresse weit über Mainz hinaus.

Ein Novum für cuisyn

Für cuisyn markiert die Übernahme des Bootshauses einen besonderen Schritt. Erstmals führt das Unternehmen ein Restaurant weiter, dessen Identität über viele Jahre so eng mit einem bekannten Spitzenkoch verbunden war. Gründer und Geschäftsführer Dr. Rigbert Fischer bezeichnet die Übernahme deshalb als „Novum“ und spricht von einer besonderen Verantwortung.

Mit der Übergabe rückt zugleich die Nachfolgefrage in den Fokus, die viele inhabergeführte Gastronomiebetriebe beschäftigt. Genau darauf hat sich cuisyn spezialisiert: Das Unternehmen übernimmt wirtschaftlich erfolgreiche Restaurants und führt sie langfristig weiter. Name, Konzept und Team sollen dabei erhalten bleiben.