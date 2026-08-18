Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
News

Einigung beim Gastro-KV: Löhne steigen ab Oktober

GastronomieGewerkschaftÖsterreich
Nach monatelangen Verhandlungen steht der neue Kollektivvertrag für Hotellerie und Gastronomie in Österreich. Die Löhne und Gehälter steigen ab 1. Oktober im Schnitt um rund drei Prozent.
August 18, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: Shutterstock

Die Fachverbände Hotellerie und Gastronomie sowie die Gewerkschaften GPA und vida haben sich auf einen neuen KV-Abschluss für die rund 250.000 Beschäftigten der Branche geeinigt. Ab 1. Oktober 2026 steigen die Löhne und Gehälter durchschnittlich um 3,02 Prozent.

Bei Lehrlingen beträgt die Erhöhung im Durchschnitt 3,44 Prozent. In der Lohn- und Gehaltsgruppe 5, der größten und am niedrigsten entlohnten Beschäftigtengruppe, liegt das Plus bei 3,48 Prozent. Für den Großteil der Beschäftigten wurde außerdem eine Prämie von bis zu 275 Euro vereinbart. Arbeitgeber können darüber hinaus freiwillig eine steuerfreie Prämie von insgesamt bis zu 500 Euro auszahlen.

Dem Abschluss waren vier gescheiterte Verhandlungsrunden und der zwischenzeitliche Abbruch der Gespräche vorausgegangen. Die Gewerkschaft vida hatte in den vergangenen Wochen mit Protestaktionen eine Wiederaufnahme der Verhandlungen gefordert. Die Arbeitgeberseite bezeichnet den nun erzielten Abschluss als Kompromiss, der sowohl Verbesserungen für die Beschäftigten als auch die wirtschaftliche Lage der Betriebe berücksichtige.

GastronomieGewerkschaftÖsterreich
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Werde jetzt kostenlos Rolling Pin-Member.

Als Rolling Pin-Member kommst Du in den Genuss unzähliger Vorteile:
Zugriff auf alle Artikel, Videos & Masterclasses der besten Köche der Welt, 50 % Rabatt auf Rolling Pin.Convention Tickets, Exklusive Branchen-Insights & Inspiration u.v.m.
Und das vollkommen kostenlos.
Bereits über 120.000 Member.
Login für bestehende Member
Wähle deinen Zugang:
Registrierung abschließen
GastronomieGewerkschaftÖsterreich
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

News
Rolling Pin.Awards Germany 2026: Jetzt voten!
Auch 2026 ehrt Rolling Pin wieder die innovativsten, kreativsten und herausragendsten Persönlichkeiten der Gastronomie. Stimme jetzt für deine Favoriten ab!
Konzepte & Openings
Film ab, Menü raus: Hier landet Kino am Teller
Bei Movie2Menu werden Ratatouille, Harry Potter oder Sex and the City nicht nur gezeigt, sondern serviert. Elias Heintz erklärt, wie aus Filmszenen ganze Menüs werden…
News
Villa Florhof streicht Gericht nach GaultMillau-Kritik
Kaum wiedereröffnet, gerät die Brasserie der Villa Florhof bereits unter Druck: Ein Gericht stößt bei GaultMillau auf scharfe Kritik.

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
F&BTrainee (m/w/d)
Chef de Rang mit Bar- & Abenddienst (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Barmitarbeiter
Sous Chef
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Lehrieder Catering-Party-Service
90471 Nürnberg - Südoststadt , Deutschland
Commis de Cuisine (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Etagenfachfrau/-mann Leitung Stellvertretung (m/w/d)
Restaurantleitung Stellvertretung
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Beauty & Wohlfühl Expert:in
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
Chef de Rang
Direktionsassistenz (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Jungkoch
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Chef de Rang (m/w/d)
Junior Sommelier (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Social Media Specialist (m/w/d)
Front Desk Manager (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Commis de Cuisine
Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Front Office & Reservierungs Mitarbeiter:in
Fitnesstrainer/in
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Kempinski Hotel Berchtesgaden
83471 Berchtesgaden, Deutschland
Commis de Rang Bar (m/w/d)
Commis de Cuisine (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Knappenhof
2651 Reichenau a. d. Rax, Österreich
Chef de Rang (m/w/d) am Knappenhof
Wirtshausküche & Fine Dining
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Privathotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Restaurantleitung Gourmet (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
Haustechniker (m/w/d)
Saucier (m/w/d) in Vollzeit
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Manager Accounting&Controlling - Schwerpunkt F&B (m/w/d
Leitung Reservierung und Back Office Rezeption (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Jungbrunn - Der Gutzeitort
6675 Tannheim/Tirol, Österreich
Chef de Rang (m/w/d)
Demi Chef de Partie (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Bio- und Wellnessresort Stanglwirt
6353 Going am Wilden Kaiser, Österreich
Rooms Division Manager
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
Commis de Cuisine/ Chef de Partie
Chef de Partie/Commis de Cuisine
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Chef de Rang
Rezeptionist/in
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Restaurantleiter m/w/d
Entdecke alle Jobs
Jobs