Einigung beim Gastro-KV: Löhne steigen ab Oktober

Die Fachverbände Hotellerie und Gastronomie sowie die Gewerkschaften GPA und vida haben sich auf einen neuen KV-Abschluss für die rund 250.000 Beschäftigten der Branche geeinigt. Ab 1. Oktober 2026 steigen die Löhne und Gehälter durchschnittlich um 3,02 Prozent.

Bei Lehrlingen beträgt die Erhöhung im Durchschnitt 3,44 Prozent. In der Lohn- und Gehaltsgruppe 5, der größten und am niedrigsten entlohnten Beschäftigtengruppe, liegt das Plus bei 3,48 Prozent. Für den Großteil der Beschäftigten wurde außerdem eine Prämie von bis zu 275 Euro vereinbart. Arbeitgeber können darüber hinaus freiwillig eine steuerfreie Prämie von insgesamt bis zu 500 Euro auszahlen.

Dem Abschluss waren vier gescheiterte Verhandlungsrunden und der zwischenzeitliche Abbruch der Gespräche vorausgegangen. Die Gewerkschaft vida hatte in den vergangenen Wochen mit Protestaktionen eine Wiederaufnahme der Verhandlungen gefordert. Die Arbeitgeberseite bezeichnet den nun erzielten Abschluss als Kompromiss, der sowohl Verbesserungen für die Beschäftigten als auch die wirtschaftliche Lage der Betriebe berücksichtige.