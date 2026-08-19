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Rolling Pin.Awards Germany 2026: Jetzt voten!

Auch 2026 ehrt Rolling Pin wieder die innovativsten, kreativsten und herausragendsten Persönlichkeiten der Gastronomie. Stimme jetzt für deine Favoriten ab!
August 19, 2026

2010 hatten wir die Idee, jene Personen und Unternehmen zu ehren, welche durch ihre Kreativität, Ideen, Mut und Vorbildwirkung die Gastronomie und Hotellerie positiv und nachhaltig beeinflussen.

Heute sind die Rolling Pin.Awards für viele die Oscars der Gastronomie und mit zehntausenden Teilnehmer:innen auch eine der größten und begehrenswertesten Auszeichnungen, welche man in der Gastronomie und Hotellerie in Österreich und Deutschland erhalten kann.

Dieses Jahr konntest du auch schon deine Favoriten in den folgenden Kategorien nominieren: 100 Best Chefs, Female Chef of the Year, Pâtissier des Jahres, Sous Chef des Jahres, 50 Best Sommeliers & Maître des Jahres.

Wer soll gewinnen?
Vote für deine Favoriten und gewinne.

Die Finalisten der 100 Best Chefs, 50 Best Sommeliers, Sous Chefs und weiterer Kategorien Deutschlands 2026 stehen fest.

Vote jetzt für deine Favoriten und entscheide mit, wer sich einen Platz unter den Besten der Besten sichert.

JETZT VOTEN!

Die Votingphase läuft vom 19.07.2026 – 25.08.2026

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