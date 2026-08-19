Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
Konzepte & Openings

Film ab, Menü raus: Hier landet Kino am Teller

BerlinElias HeintzFilm
Bei Movie2Menu werden Ratatouille, Harry Potter oder Sex and the City nicht nur gezeigt, sondern serviert. Elias Heintz erklärt, wie aus Filmszenen ganze Menüs werden – und warum nicht alle Filme “verkochbar” sind.
August 19, 2026 | Text: Interview: Niko Zoltan | Fotos: Dario Krakowski , Nadine Schönfeld Photography

Elias Heintz arbeitet seit seiner Jugend in der Gastronomie, wurde mit 18 erstmals Barchef und 2023 bei den Rolling Pin.Awards als Rising Bar Talent of the Year ausgezeichnet. Heute gehört er zum Kreativteam von Movie2Menu. Das Konzept verbindet Filmvorführungen mit eigens entwickelten Speisen und Drinks – und ist aus einer Idee im Umfeld des veganen Berliner Sterne-Restaurants Bonvivant inzwischen zu einem eigenen Geschäftszweig geworden.

ROLLING PIN: Wie ist die Idee zu Movie2Menu entstanden?

Elias Heintz: Wir lieben das Bonvivant, es ist so ein bisschen unser Mutterschiff. Gleichzeitig haben wir in den vergangenen Jahren gemerkt, dass sich der Markt verändert. Gerade in einer Stadt wie Berlin hat nicht jeder Lust, mehrere Stunden in einem Restaurant zu sitzen und zu jedem Produkt eine ausführliche Geschichte erzählt zu bekommen. Es gibt ein Bedürfnis, Kulinarik anders zu erleben.

Elias_04-scaled
Elias Heintz

 

Elias Heintz arbeitet seit seiner Jugend in der Gastronomie, wurde mit 18 erstmals Barchef und 2023 bei den Rolling Pin.Awards als Rising Bar Talent of the Year ausgezeichnet. Heute gehört er zum Kreativteam von Movie2Menu. Das Konzept verbindet Filmvorführungen mit eigens entwickelten Speisen und Drinks – und ist aus einer Idee im Umfeld des veganen Berliner Sterne-Restaurants Bonvivant inzwischen zu einem eigenen Geschäftszweig geworden.

ROLLING PIN: Wie ist die Idee zu Movie2Menu entstanden?

Elias Heintz: Wir lieben das Bonvivant, es ist so ein bisschen unser Mutterschiff. Gleichzeitig haben wir in den vergangenen Jahren gemerkt, dass sich der Markt verändert. Gerade in einer Stadt wie Berlin hat nicht jeder Lust, mehrere Stunden in einem Restaurant zu sitzen und zu jedem Produkt eine ausführliche Geschichte erzählt zu bekommen. Es gibt ein Bedürfnis, Kulinarik anders zu erleben.

Elias_04-scaled
Elias Heintz

Paul Rost, unser ehemaliger Restaurantleiter und World-Class-Finalist, unser Geschäftsführer Jules Winnfield und ich haben uns irgendwann gefragt: Was begeistert uns neben Kulinarik noch? Die Antwort war ziemlich schnell Kino.

Aus zwei Vorstellungen wurden drei, dann vier und mittlerweile sind wir bei fünf pro Woche.

Paul hat sich daraufhin ähnliche Konzepte in den Niederlanden, Belgien, London und Hamburg angesehen. Wir wollten herausfinden, was bereits gemacht wird und wo wir einen eigenen Weg gehen können.

Ursprünglich war Movie2Menu also gar nicht als eigenes Unternehmen geplant?

Nein. Die Idee war zuerst, an ein oder zwei Schließtagen im Monat solche Abende im Bonvivant zu veranstalten. Der erste Film war ganz klassisch Ratatouille. Die ersten Wochen liefen okay – und plötzlich ging es durch die Decke.

Die Abende waren ausverkauft. Aus zwei Vorstellungen wurden drei, dann vier und mittlerweile sind wir bei fünf pro Woche. Das lässt sich im Bonvivant gar nicht mehr abbilden. Aktuell nutzen wir eine Eventlocation als Zwischenlösung und suchen eine eigene Location für Movie2Menu.

Wir hatten inzwischen unter anderem Ratatouille, Pulp Fiction, Harry Potter, Chihiros Reise ins Zauberland und Alice im Wunderland. Als nächste Projekte stehen zum Beispiel Sex and the City und Kevin – Allein zu Haus an.

Hinter so einem Abend steckt ein ziemlich langer bürokratischer und organisatorischer Rattenschwanz.

 

 
 
 
 
 
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ein Beitrag geteilt von Movie2Menu – ikonische Filme als Dinner-Erlebnis (@movie2menu)

 

Was ist deine Rolle bei Movie2Menu?

Geschäftsführend sind Jules Winnfield und Paul Rost. Ich bin Teil des Kreativteams und kümmere mich vor allem um die Getränke. Wenn es zu einer Szene passt, entwickeln wir einen passenden Drink. Gleichzeitig arbeite ich bei der Auswahl der Filme und der Menüplanung mit.

Dazu kommt viel Organisation rund um Filmverleiher und Lizenzgeber. Hinter so einem Abend steckt ein ziemlich langer bürokratischer und organisatorischer Rattenschwanz.

2026_Movie2Menu_NadineSchoenfeldPhotography-58-scaled

Filme und Drinks gehören ohnehin eng zusammen. Gibt es einen Cocktail, den du selbst durch einen Film entdeckt hast?

Der White Russian. Er ist nicht mein Lieblingscocktail, meine erste bewusste Berührung damit kam allerdings durch The Big Lebowski. Dadurch hatte ich überhaupt erst Lust, ihn zu probieren. Inzwischen mache ich hervorragende White Russians in verschiedenen Variationen.

Seit wir Movie2Menu machen, schaue ich Filme generell anders. Man merkt plötzlich, wie unglaublich viel darin gegessen und getrunken wird. Die großen Franchises bringen inzwischen eigene Koch- und Cocktailbücher heraus. Diese Verbindung ist längst da.

2026_Movie2Menu_NadineSchoenfeldPhotography-91-scaled

Kann man aus jedem Film ein Menü machen?

Manche eignen sich deutlich besser als andere. Wir wollen zum Beispiel unbedingt Titanic machen – idealerweise auf einem Boot während einer Rundfahrt. In der Konzeption sind wir bisher noch nicht zufrieden.

2026_Movie2Menu_NadineSchoenfeldPhotography-109-scaled

Es gibt im Film gar nicht so viele Essensszenen. Die meisten kommen relativ geballt, später wird nachvollziehbarerweise nicht mehr viel gegessen. Dafür wird jede Menge Tee getrunken.

Wir haben allerdings entdeckt, dass noch ein historisches Menü der Titanic existiert. Eine Idee wäre deshalb, den Film zu zeigen und unsere Interpretation dieses Menüs zu servieren. Das Thema ist noch nicht vom Tisch.

Was ist die größte Herausforderung dabei, einen Film in ein Dinner zu übersetzen?

Ein klassisches Menü hat eine Dramaturgie. Man beginnt leichter, steigert Intensität und Portionsgröße und landet irgendwann beim süßen Teil. Auch die Abstände zwischen den Gängen sind relativ gleichmäßig.

Ein Film hält sich an keine dieser Regeln. Da kann zuerst ein Geburtstagskuchen auftauchen, nach einem Zeitsprung gibt es Omelette und Kaffee, anschließend einen Negroni und irgendwann ein Dinner.

Wir haben testweise einmal wirklich exakt nach Filmchronologie serviert. Kulinarisch war das schwierig: zuerst Torte, dann eine leichte Vorspeise, mehrere Drinks, lange gar nichts und später wieder Essen.

Seitdem bauen wir eine eigene Struktur. Das bedeutet auch, dass wir manchmal eine Essensszene auslassen oder eine andere Filmszene kulinarisch übersetzen.

Zum Beispiel?

Bei Harry Potter servieren wir gegen Ende den “Goldenen Schnatz” als Praline. In der ersten Hälfte des Films gibt es relativ viel Essen, später wird vor allem gekämpft. Würden wir uns ausschließlich an Essensszenen halten, wäre das Menü viel zu früh vorbei.

Auch ein Geburtstagskuchen kann bei uns deshalb plötzlich herzhaft werden. Entscheidend ist, die Bildsprache des Films zu übersetzen und trotzdem ein Menü zu schaffen, das als kulinarisches Erlebnis funktioniert.

Wie schafft ihr es bei 30 bis 40 Gästen, die Gerichte exakt zur richtigen Szene zu servieren?

Das ist ziemlich unromantische Logistik. In der Produktion läuft eine Uhr synchron zum Film. Wir sehen genau, wie viele Minuten und Sekunden noch bis zum nächsten Serving bleiben und an welchem Punkt der Film gerade steht. Einfach ist es nicht – es funktioniert inzwischen sehr gut.

Verändert das auch die Art des Service?

Total. Am Anfang gibt es einen sehr herzlichen Empfang. Das Team ist passend zum Film gekleidet, auch die Location wird thematisch gestaltet. Bei Harry Potter soll man sich in dieser Welt wiederfinden, bei Alice im Wunderland genauso.

Vor dem Film gibt es Zeit für Interaktion und Fotos. Während der Vorstellung ändert sich die Rolle des Service komplett. In einem Restaurant versucht man normalerweise, eine Verbindung zum Gast aufzubauen und ihn durch den Abend zu begleiten. Bei Movie2Menu soll der Service während des Films möglichst unauffällig sein und die Handlung nicht stören.

Am Ende kommt diese persönliche Ebene wieder zurück.

Du studierst Kommunikations- und Theaterwissenschaften. Hilft dir das bei Movie2Menu?

Total. Themen wie Dramaturgie und Storytelling lassen sich sehr gut auf so ein Konzept übertragen.

2026_Movie2Menu_NadineSchoenfeldPhotography-38-scaled

Wie soll Movie2Menu weitergehen?

Der nächste große Schritt ist eine eigene Location. Dort können wir das Setup noch stärker an unsere Abläufe anpassen, mehr Komfort schaffen und perspektivisch auch mehr als fünf Screenings pro Woche anbieten.

Ein weiteres Ziel sind mehr Veranstaltungen für Familien und Kinder. Ein Abend von 19 bis 23 Uhr ist für viele Kinder zu lang – selbst wenn Ratatouille läuft. Kulinarik und Film können auch für Kinder ein großartiges Erlebnis sein. Deshalb denken wir zum Beispiel über Nachmittagsvorstellungen nach.

Mein Studium ist außerdem relativ bald abgeschlossen. Danach wird der Fokus erst einmal voll auf Movie2Menu liegen.

rausgegangen.de/organizations/movie2menu

BerlinElias HeintzFilm
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Werde jetzt kostenlos Rolling Pin-Member.

Als Rolling Pin-Member kommst Du in den Genuss unzähliger Vorteile:
Zugriff auf alle Artikel, Videos & Masterclasses der besten Köche der Welt, 50 % Rabatt auf Rolling Pin.Convention Tickets, Exklusive Branchen-Insights & Inspiration u.v.m.
Und das vollkommen kostenlos.
Bereits über 120.000 Member.
Login für bestehende Member
Wähle deinen Zugang:
Registrierung abschließen
BerlinElias HeintzFilm
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

News
Rolling Pin.Awards Germany 2026: Jetzt voten!
Auch 2026 ehrt Rolling Pin wieder die innovativsten, kreativsten und herausragendsten Persönlichkeiten der Gastronomie. Stimme jetzt für deine Favoriten ab!
News
Villa Florhof streicht Gericht nach GaultMillau-Kritik
Kaum wiedereröffnet, gerät die Brasserie der Villa Florhof bereits unter Druck: Ein Gericht stößt bei GaultMillau auf scharfe Kritik.
Konzepte & Openings
Neues Kapitel für den Florianihof: Das Drittl zieht ein
Rund 70 Jahre Kaffeehausgeschichte, mehrere Betreiberwechsel und zuletzt eine Insolvenz: Jetzt übernimmt das Team hinter Das Drittl den Standort in der Wiener Josefstadt.

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Chef de Rang/Restaurantfachmann/frau
Barmitarbeiter
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
Chef de Partie
F&BTrainee (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Jungbrunn - Der Gutzeitort
6675 Tannheim/Tirol, Österreich
Chef de Partie (m/w/d)
Küchenchef a la Carte (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Commis de Patisserie (m/w/d)
Commis de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Privathotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Chef de Rang (m/w/d)
Restaurantleitung Gourmet (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Manager Accounting&Controlling - Schwerpunkt F&B (m/w/d
Reservierungsmitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
Commis de Cuisine/ Chef de Partie
Chef de Partie/Commis de Cuisine
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Front Desk Manager (m/w/d)
Marketing Manager (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Pâtissier / Konditor
Jungkoch
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Restaurantleiter (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Chef de Partie
Beauty & Wohlfühl Expert:in
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
kreativer Chef de Bar für unsere Hotelbar
Massage & Kosmetik adults only ElisabethHotel
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Bio- und Wellnessresort Stanglwirt
6353 Going am Wilden Kaiser, Österreich
Rooms Division Manager
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Restaurantleitung Stellvertretung
Wir bitten zu Tisch. Und freuen uns auf WegbegleiterInn
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Senior Reservierungs- & Front Office Specialist (m/w/d)
Fitnesstrainer/in
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Lehrieder Catering-Party-Service
90471 Nürnberg - Südoststadt , Deutschland
Commis de Cuisine (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Rezeptionist/in
Chef de Rang
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Knappenhof
2651 Reichenau a. d. Rax, Österreich
Wirtshausküche & Fine Dining
Chef de Rang (m/w/d) am Knappenhof
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
Reservierung / Back Office Agent (m/w/d)
Direktionsassistenz (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Commis de Cuisine
Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Kempinski Hotel Berchtesgaden
83471 Berchtesgaden, Deutschland
Commis de Rang Bar (m/w/d)
Housekeeping Supervisor (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Jobs