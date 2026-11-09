Zwei-Sterne-Koch Dennis Ilies stellt die Tannenhof-Gastronomie neu auf

Ein Degustationsmenü oder lieber à la carte? Im Tannenhof in St. Anton am Arlberg hatten Gäste diese Wahl schon bisher. Zur kommenden Wintersaison macht Dennis Ilies daraus zwei eigenständige Restaurants. Das Fine-Dining-Lokal trägt künftig seinen Namen, das À-la-carte-Restaurant heißt Atlas. Ilies verantwortet beide Karten und leitet das Hotel auch als Geschäftsführer.

Ein Degustationsmenü oder lieber à la carte? Im Tannenhof in St. Anton am Arlberg hatten Gäste diese Wahl schon bisher. Zur kommenden Wintersaison macht Dennis Ilies daraus zwei eigenständige Restaurants. Das Fine-Dining-Lokal trägt künftig seinen Namen, das À-la-carte-Restaurant heißt Atlas. Ilies verantwortet beide Karten und leitet das Hotel auch als Geschäftsführer.

Alpenküche mit zwei Karten

Ilies beschreibt seine Küche als „alpin und weltoffen“. Für das Degustationsmenü verbindet er Produkte aus Österreich, Südtirol und dem übrigen Alpenraum mit Aromen, die er von seinen Reisen mitgebracht hat. Wie vielseitig er mit einem regionalen Produkt arbeitet, zeigte sich schon in einem früheren Menü. Darin servierte er Saibling gleich dreierlei: gebeizt im Vinschgerl, nach Müllerin Art mit Zitrone und Petersilie sowie geräuchert in einem Rote-Bete-Canelé mit Kren.

Im Atlas greift Ilies dieselbe Idee in unkomplizierteren Gerichten auf. Heimische Zutaten treffen auch hier auf Einflüsse aus verschiedenen Länderküchen. Was auf den Tisch kommt, stellen sich die Gäste à la carte selbst zusammen.

Von The Table an den Arlberg

Bevor Ilies 2024 im Tannenhof auf Gustav Jantscher folgte, arbeitete er zwölf Jahre an der Seite von Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling in Hamburg. Am Arlberg übernahm er seinen ersten Küchenchefposten. Sieben Wochen nach seinem Start holte er mit seinem Team zwei Michelin-Sterne.

Den süßen Abschluss im Tannenhof gestaltet Souschefin Janina Trogisch. Gault&Millau Österreich kürte sie zur Patissière des Jahres 2027. Wie sie mit Kontrasten spielt, zeigt eines ihrer Desserts: Die herbe Frische der Grapefruit trifft auf Pekannuss und cremige Büffelmozzarella.