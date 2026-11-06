Tobias Bätz und Stephanie Mittler kreieren neues Menü für Eatrenalin

Für die neue Saison seines Sternerestaurants Eatrenalin setzt das Europa-Park Erlebnis-Resort auf Tobias Bätz und Stephanie Mittler. Ab 03.12.2026 gestalten der Zwei-Sterne-Koch und die Mammertsberg-Chef-Pâtissière das Acht-Gänge-Menü gemeinsam mit Culinary Director Peter Hagen-Wiest. Dabei zählt auch das Zusammenspiel mit der Umgebung: Auf beweglichen „Floating Chairs“ reisen die Gäste durch verschiedene Erlebnisräume, deren Atmosphäre die Gerichte aufgreifen. Das 2026 erstmals mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant startet damit in seine zehnte Saison.

Für die neue Saison seines Sternerestaurants Eatrenalin setzt das Europa-Park Erlebnis-Resort auf Tobias Bätz und Stephanie Mittler. Ab 03.12.2026 gestalten der Zwei-Sterne-Koch und die Mammertsberg-Chef-Pâtissière das Acht-Gänge-Menü emeinsam mit Culinary Director Peter Hagen-Wiest. Dabei zählt auch das Zusammenspiel mit der Umgebung: Auf beweglichen „Floating Chairs“ reisen die Gäste durch verschiedene Erlebnisräume, deren Atmosphäre die Gerichte aufgreifen. Das 2026 erstmals mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant startet damit in seine zehnte Saison.

Tobias Bätz bringt asiatische Aromen in den Raum Umami

Im Zwei-Sterne-Restaurant AURA in Wirsberg prägt Tobias Bätz gemeinsam mit Alexander Herrmann eine Küche, die in Franken verwurzelt ist und internationale Einflüsse aufnimmt. Fermentation und Reifung spielen dabei eine wichtige Rolle. Im hauseigenen Future Lab ANIMA entwickelt das Team traditionelle Verfahren weiter und erprobt neue Ideen.

Diese Offenheit zeigt sich auch in seinen Kreationen für den Eatrenalin-Raum „Umami“. Bätz kombiniert Rinderfilet im Shabu-Shabu-Stil mit Kirsche und Spitzkohl und serviert Dumplings in einem Chili-Sojasaucen-Sud mit Ingwer. Dazu kommen Udon-Nudeln mit Beurre Blanc und Shiitake sowie Wagyu-Nigiri mit Holzkohle-Mayonnaise und Lauch-Shoyu.

Stephanie Mittler gestaltet den süßen Abschluss

Für den Raum „Incarnation“ verbindet Stephanie Mittler Joghurt, Sanddorn und Rooibostee. Sanddorn-Sorbet, Brioche und Malz ergänzen ihre Kreation. So treffen fruchtige Säure und Röstaromen auf unterschiedliche Texturen.

Mittler arbeitet als Chef-Pâtissière und Souschefin im Zwei-Sterne-Restaurant Mammertsberg in Freidorf. Zuvor sammelte sie unter anderem in den IGNIV-Restaurants in Bad Ragaz und Zürich sowie auf Schloss Schauenstein Erfahrung. Gault&Millau und Falstaff kürten sie 2026 zur Pâtissière des Jahres.

Die kulinarische Gesamtverantwortung trägt Peter Hagen-Wiest, der auch das Zwei-Sterne-Restaurant Ammolite – House of Light leitet. Er führt die unterschiedlichen Beiträge zu einer gemeinsamen Menüfolge zusammen.

„Mit Freunden an einer gemeinsamen Idee zu arbeiten und jedem Raum unsere persönliche Note zu verleihen, ist eine besondere Erfahrung für uns als Köche und den Gast“, sagt Hagen-Wiest.