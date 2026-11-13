Villa Florhof eröffnet drei Monate nach Hotelstart ihr Gourmetrestaurant

Die Villa Florhof hat am 11. November ihr Signature Restaurant in Zürich eröffnet. Damit ergänzt das erste Zürcher Boutiquehotel von Lalique sein Angebot um ein Gourmetrestaurant. Zum Start wechselt die Küche ihre Besetzung: Souschef Christian Hoffmann übernimmt mehrere Abende selbst, dazwischen übernehmen Gastköche mit eigenen Menüs. Wer das Restaurant dauerhaft kulinarisch leitet, will das Haus Anfang 2027 bekannt geben.

Die Villa Florhof hat am 11. November ihr Signature Restaurant in Zürich eröffnet. Damit ergänzt das erste Zürcher Boutiquehotel von Lalique sein Angebot um ein Gourmetrestaurant. Zum Start wechselt die Küche ihre Besetzung: Souschef Christian Hoffmann übernimmt mehrere Abende selbst, dazwischen übernehmen Gastköche mit eigenen Menüs. Wer das Restaurant dauerhaft kulinarisch leitet, will das Haus Anfang 2027 bekannt geben.

Fünf Gänge zum Auftakt

Kaisergranat mit Kürbis, Vadouvan und Salzzitrone gehört zu den fünf Gängen, mit denen Souschef Christian Hoffmann das Gourmetrestaurant eröffnet hat. Zum Kalbsbries serviert er Haselnuss und Vin Jaune, zum australischen Wagyu Topinambur, Birne und Wirsing. Hoffmann kochte zuvor im Wiener Palais Coburg und war Souschef im Berliner Lorenz Adlon Esszimmer. Sein Eröffnungsmenü serviert er Ende November und Mitte Dezember erneut.

Das Gourmetrestaurant liegt in den Salons im ersten Stock. Dort erinnern Laliques Kristallschmetterlinge an die Geschichte der Villa im Zürcher Seidenhandel. Hotel und Brasserie empfangen bereits seit 1. August Gäste.

Vom Weinberg bis ins Engadin

Den Auftakt der Gastkochreihe macht Zwei-Sterne-Koch Jérôme Schilling mit einem vom Weinbau inspirierten Menü. Am 24. November kocht Hoffmann gemeinsam mit dem österreichischen Zwei-Sterne-Koch Paul Stradner aus der Villa René Lalique.

Im Dezember bringt James Baron Bündner Capuns und Kalbstatar mit Kimchi aus seiner Küche im Engadin nach Zürich. Anschließend serviert der langjährige Talvo-Küchenchef Martin Dalsass ein Wildmenü. Nach der Winterpause im Januar soll die Gastkochreihe weitergehen.