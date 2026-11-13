Italienisches Luxushotel macht aus Dinner “Fun Dining”

Ein Wagen mit Mini-Martinis rollt durch den Gastraum, zum Dessert schlägt das Team Gelato direkt am Tisch auf. So stellt sich Rocco Forte Hotels den Abend im Cara Roma vor. Das Restaurant eröffnet am 5. Dezember 2026 im Hotel de la Ville oberhalb der Spanischen Treppe. Unter dem Begriff „Fun Dining“ verbindet die Gruppe italienische Küche mit Gerichten für den ganzen Tisch und einem Service, der Teile der Zubereitung vor den Gästen übernimmt.

Ein Wagen mit Mini-Martinis rollt durch den Gastraum, zum Dessert schlägt das Team Gelato direkt am Tisch auf. So stellt sich Rocco Forte Hotels den Abend im Cara Roma vor. Das Restaurant eröffnet am 5. Dezember 2026 im Hotel de la Ville oberhalb der Spanischen Treppe. Unter dem Begriff „Fun Dining“ verbindet die Gruppe italienische Küche mit Gerichten für den ganzen Tisch und einem Service, der Teile der Zubereitung vor den Gästen übernimmt.

Die Karte hat Fulvio Pierangelini, kulinarischer Kreativdirektor der Hotelgruppe, entwickelt. Er serviert hausgemachte Kürbistortelli mit Butter und Parmesan und belegt eine Pizzetta mit Artischocken, Pecorino und Trüffel. Wer gemeinsam bestellt, kann einen ganzen gegrillten Steinbutt, langsam in Brunello gegarte Rinderhaxe oder Gemüse aus der Kasserolle teilen. Auf der Weinkarte stehen italienische Weine von bekannten Gütern ebenso wie von kleinen Produzenten.

Der Service Übernimmt die Zubereitung

Im Cara Roma beginnt die Bestellung beim Aperitif mit einem Blick auf den Barwagen. Das Team bringt mehrere Varianten des Mini-Martinis an den Tisch, aus denen die Gäste wählen können. Bei den Fettuccine Alfredo setzt die Küche auf Kaviar, beim Gelato Imperiale übernimmt der Service den letzten Handgriff und schlägt das Eis vor den Gästen auf. Wer danach aufbricht, bekommt noch eine kleine kulinarische Überraschung mit auf den Weg.

Die offene Küche macht auch die Arbeit am Herd sichtbar. Designer Paolo Moschino hat die Räume im Stadtpalais aus dem 18. Jahrhundert gestaltet und den Wintergarten zum Innenhof hin geöffnet. Für Lydia Forte, die bei der Hotelgruppe den Bereich Food & Beverage verantwortet, soll das Cara Roma auch für die Römer selbst eine Adresse zum Ausgehen sein.

Von Rom nach Sardinien und Neapel

Mit dem Start in Rom erprobt Rocco Forte Hotels ein Format für weitere Häuser. 2027 soll Cara auch im Aleni auf Sardinien und im Palazzo Sirignano in Neapel eröffnen. Beide Restaurants sollen die Idee des Teilens und den Service am Tisch aufgreifen und ihre Küche an der jeweiligen Region ausrichten.

Das Cara Roma liegt in der Via Sistina 69 und serviert laut Ankündigung täglich von 19 bis 22.30 Uhr Abendessen. Reservierungen nimmt das Restaurant unter cara.delaville@roccofortehotels.com entgegen.