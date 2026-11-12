Bageterie Boulevard startet mit seinem Quick-Dining-Konzept in Wien

Am 1. Dezember 2026 eröffnet Bageterie Boulevard ihr erstes österreichisches Restaurant in Wien-Penzing. In Tschechien und der Slowakei betreibt die Kette bereits mehr als 75 Lokale. In Wien setzt sie auf dasselbe Konzept. Das Team bereitet die Baguettes auf Bestellung zu und serviert sie innerhalb weniger Minuten. Schon im Frühjahr 2027 soll ein zweiter Standort in Österreich folgen.

Am 1. Dezember 2026 eröffnet Bageterie Boulevard ihr erstes österreichisches Restaurant in Wien-Penzing. In Tschechien und der Slowakei betreibt die Kette bereits mehr als 75 Lokale. In Wien setzt sie auf dasselbe Konzept. Das Team bereitet die Baguettes auf Bestellung zu und serviert sie innerhalb weniger Minuten. Schon im Frühjahr 2027 soll ein zweiter Standort in Österreich folgen.

Dreimal jährlich Wechsel im Chef Menu

Das „Chef Menu“ ist der Teil der Karte, den Bageterie Boulevard regelmäßig neu besetzt. Dreimal im Jahr entwickelt die Kette gemeinsam mit Köchen Gerichte, die sich an unterschiedlichen europäischen Küchen orientieren und jeweils für begrenzte Zeit erhältlich sind. Das Grundsortiment bleibt parallel im Angebot. Es reicht vom Frühstück über Wraps, Salate und Suppen bis zu Sharing-Boxen, die auch für gemeinsame Mittagspausen im Büro gedacht sind.

Hinter Bageterie Boulevard steht die familiengeführte Crocodille Group, die in Österreich seit mehr als 20 Jahren im Convenience-Food-Geschäft tätig ist. Das Restaurantkonzept geht auf Gründer Petr Cichoň zurück. Seine Idee war, schnelle Zubereitung mit Gerichten zu verbinden, die sich an verschiedenen europäischen Küchen orientieren.

Crocodille bringt sein Restaurantgeschäft nach Österreich

Die familiengeführte Crocodille Group ist seit mehr als 20 Jahren auf dem österreichischen Markt für Convenience-Produkte tätig. Mit Bageterie Boulevard eröffnet sie nun erstmals ein Lokal ihrer Restaurantmarke in Österreich. Wo der für Frühjahr 2027 geplante zweite Standort entsteht, geht aus der Ankündigung noch nicht hervor.