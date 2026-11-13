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KFC auf der Skipiste? Nach heftiger Kritik folgt der Rückzieher

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Frittiertes Hähnchen statt Südtiroler Spezialitäten? KFC wollte zwei Restaurants in italienischen Skigebieten eröffnen. Doch die Pläne sorgten für einen Aufschrei.
November 13, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: Shutterstock

Chickenwings auf über 2.000 Metern Seehöhe: Mit zwei Fast-Food-Restaurants direkt an italienischen Skipisten wollte Kentucky Fried Chicken (KFC) in der Wintersaison 2026/27 für Aufsehen sorgen. Die angekündigten Standorte in Cortina d’Ampezzo und Madonna di Campiglio lösten allerdings heftige Proteste aus. Nun rudern die Betreiber zurück: Eigenständige KFC-Filialen wird es in den beiden Skigebieten vorerst nicht geben.

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Cortina d’Ampezzo zieht im Winter Hunderttausende Urlauber an – Foto: Shutterstock

Chickenwings auf über 2.000 Metern Seehöhe: Mit zwei Fast-Food-Restaurants direkt an italienischen Skipisten wollte Kentucky Fried Chicken (KFC) in der Wintersaison 2026/27 für Aufsehen sorgen. Die angekündigten Standorte in Cortina d’Ampezzo und Madonna di Campiglio lösten allerdings heftige Proteste aus. Nun rudern die Betreiber zurück: Eigenständige KFC-Filialen wird es in den beiden Skigebieten vorerst nicht geben.

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Cortina d’Ampezzo zieht im Winter Hunderttausende Urlauber an – Foto: Shutterstock

Ursprünglich hatte KFC angekündigt, am 5. Dezember 2026 gemeinsam mit dem italienischen Après-Ski-Betreiber Super G zwei Standorte zu eröffnen. Einer davon war im Faloria Mountain Club in Cortina d’Ampezzo auf 2.123 Metern Höhe geplant, der zweite in Piana di Nambino bei Madonna di Campiglio auf rund 1.700 Metern. Neben Burgern sollten dort unter anderem Chickenwings und die bekannten frittierten Hähnchen-Buckets verkauft werden.

Die Ankündigung stieß bei Einheimischen, Umweltschützern und Vertretern der Politik auf Widerstand. Italiens Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida kritisierte die Pläne als „anti-italienisch“. Auch aus dem Umfeld der betroffenen Bergbahnen kam Gegenwind. Besonders ein von KFC veröffentlichtes Rendering des Standorts in Cortina sorgte für Unmut: Die Betreibergesellschaft Faloria erklärte, die gezeigte Gestaltung sei weder mit ihr abgestimmt noch offiziell genehmigt gewesen.

Statt eigener Filialen nur noch KFC-Produkte

Nach der öffentlichen Kritik stellte Super G das Vorhaben am 11. November klar. In beiden Skigebieten sollen lediglich ausgewählte KFC-Produkte in das bestehende gastronomische Angebot aufgenommen werden. Für den Standort Cortina ist von insgesamt sechs Produkten die Rede, die künftig in der Bar-Cafeteria des Rifugio Faloria erhältlich sein sollen.

Die bestehenden Betriebe behalten ihr Erscheinungsbild und ihr gastronomisches Konzept. Auch die italienische Küche unter der Marke Meraviglioso und das bisherige Après-Ski-Angebot bleiben bestehen.

Damit wird aus der ursprünglich angekündigten Fast-Food-Offensive eine deutlich kleinere Kooperation. KFC-Produkte sollen zwar weiterhin auf den italienischen Skipisten erhältlich sein, die geplanten eigenständigen Restaurants sind jedoch vom Tisch. Die Diskussion darüber, wie viel internationale Systemgastronomie in traditionellen alpinen Tourismusregionen Platz haben soll, dürfte damit noch nicht beendet sein.

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