Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
Unique Places & Openings

Spitzenköchin Anne-Sophie Pic macht ihre Küche zur offenen Bühne

Anne-Sophie PicParis
Offene Herde im Gastraum, ein großer Gemeinschaftstisch und eine Bar für alkoholfreie Kreationen: Die Spitzenköchin plant in der Fondation Cartier eine neue Adresse mit ungewöhnlicher Nähe zum Gast.
Oktober 9, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: AGENCE MOINARD BÉTAILLE

Anne-Sophie Pic eröffnet im Herbst 2026 ein neues Restaurant in Paris. „Anne-Sophie Pic Paris“ zieht in die neue Fondation Cartier pour l’art contemporain an der Place du Palais-Royal, nur wenige Schritte vom Louvre entfernt. Für die Gestaltung arbeitet die Köchin erneut mit Bruno Moinard und Claire Bétaille zusammen. Im Zentrum ihres Entwurfs steht eine Küche, die vollständig zum Gastraum gehört.

Anne-Sophie-Pic-Foundation-Cartier
Fondation Cartier pour l’art contemporain

Anne-Sophie Pic eröffnet im Herbst 2026 ein neues Restaurant in Paris. „Anne-Sophie Pic Paris“ zieht in die neue Fondation Cartier pour l’art contemporain an der Place du Palais-Royal, nur wenige Schritte vom Louvre entfernt. Für die Gestaltung arbeitet die Köchin erneut mit Bruno Moinard und Claire Bétaille zusammen. Im Zentrum ihres Entwurfs steht eine Küche, die vollständig zum Gastraum gehört.

Anne-Sophie-Pic-Foundation-Cartier
Fondation Cartier pour l’art contemporain

Das Team kocht direkt vor den Gästen. Drei Herdanlagen bilden den Arbeitsbereich, ohne Glasscheibe zwischen Zubereitung und Tisch. Sichtbar wird damit mehr als das Anrichten: Die Besucher können die Abläufe während des Kochens verfolgen. Damit diese Nähe im Alltag funktioniert, haben die Planer die technische Ausstattung und die Organisation der Arbeitsplätze besonders genau ausgearbeitet. Den Übergang markiert der Boden: Terrazzo in der Küche geht in einen warm getönten Teppich im Restaurant über.

Anne-Sophie-Pic-Paris

Pflanzen auf dem Teller und im Glas

Kräuter und andere Pflanzen prägen Pics Küche. Mit Aufgüssen und Infusionen arbeitet sie deren Aromen heraus und kombiniert sie so, dass sich der Geschmack schrittweise entfaltet.

Diesen Ansatz führt die Köchin in der angeschlossenen Bar weiter: Hier stehen alkoholfreie Kreationen im Mittelpunkt. Gäste erreichen den Bereich durch eine versteckte Tür im Restaurant oder über einen separaten Eingang an der Rue de Marengo.

Eine U-förmige Theke, hohe Hocker und tiefe Sitzmöbel bieten unterschiedliche Plätze zum Verweilen. Gedämpftes Licht und florale Stoffmuster hinter geriffeltem Glas schaffen einen intimen Rahmen.

Ein Tisch für Begegnungen

Entlang der Rue de Rivoli öffnen große Fenster das Restaurant zur Stadt. Moinard und Bétaille knüpfen damit an Jean Nouvels Architektur für die Fondation an. Eiche, Ulme, Leinen und Flechtwerk geben dem Gastraum Wärme. An einem langen Gemeinschaftstisch können Freunde ebenso zusammenkommen wie Gäste, die sich erst beim Essen kennenlernen. Ein angrenzender Lounge-Bereich mit großen Pfingstrosen aus Gips greift Pics Signaturblume auf.

Die Gestalter haben bereits in London und Valence mit der Köchin zusammengearbeitet. Auch in Paris berücksichtigen sie neben dem Ambiente die Wege und Arbeitsbedingungen des Teams. Einen konkreten Eröffnungstermin und Details zum Menü hat das Haus noch nicht angekündigt.

Anne-Sophie-Pic-Paris-Tafel

Anne-Sophie PicParis
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Werde jetzt kostenlos Rolling Pin-Member.

Als Rolling Pin-Member kommst Du in den Genuss unzähliger Vorteile:
Zugriff auf alle Artikel, Videos & Masterclasses der besten Köche der Welt, 50 % Rabatt auf Rolling Pin.Convention Tickets, Exklusive Branchen-Insights & Inspiration u.v.m.
Und das vollkommen kostenlos.
Bereits über 120.000 Member.
Login für bestehende Member
Wähle deinen Zugang:
Registrierung abschließen
Anne-Sophie PicParis
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

News
Vom Labor bis zum Wirtshaus: Alexander Herrmann stellt sein Posthotel neu auf
172 Abende für ein neues Fine-Dining-Konzept, fränkische Klassiker fürs Wirtshaus: Gemeinsam mit Tobias Bätz startet der Spitzenkoch den nächsten Entwicklungsschritt in Wirsberg.
Unique Places & Openings
Kaffee war gestern? Jetzt kommt das Matchamobil
Matcha bekommt sein eigenes Fahrzeug: Das Wiener Unternehmen Espressomobil macht aus dem Trendgetränk ein eigenständiges Konzept und setzt dabei auf Festivals, Events und Social Media.
Unique Places & Openings
Bistronomie auf Zeit: Neues Gastro-Konzept startet in Krems
Zwei Gastronomen, ein neues Kapitel und ein Ablaufdatum: Patrick Schlager und Lukas Waldner eröffnen mit BRUT et BOIS ein Bistro, das französische Klassiker neu interpretiert.

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Chef de Rang
Kosmetikerin
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Oberjoch - Familux Resort
87541 Bad Hindelang , Deutschland
Asst. Service Manager (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
Masseur:in inkl. Saunakenntnisse
Restaurantleitung mit Sommelier-Kenntnissen
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Chef de Rang (m/w/d)
Restaurantleiter m/w/d
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Leitung Reservierung und Back Office Rezeption (m/w/d)
Reservierungsmitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Frühstücksköchin / koch
Host / Hostess (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Kempinski Hotel Berchtesgaden
83471 Berchtesgaden, Deutschland
Commis de Cuisine (m/w/d)
Commis de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Bio- und Wellnessresort Stanglwirt
6353 Going am Wilden Kaiser, Österreich
Rooms Division Manager
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Pâtissier / Konditor
Jungkoch
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
Chef de Rang
Rezeption, Gästebetreuung, Empfang, Reservierung
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Rezeptionist/in
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
BarkellnerIn (m/w/d)
Rezeption / Front Office Agent (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Crewkoch im Tagdienst (m/w/d)
Salatkoch (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Stv. Hoteldirektor (all genders)
Asst. Restaurant Manager – Schwerpunkt Wein
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Barmitarbeiter
Chef de Rang/Restaurantfachmann/frau
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
Chef de Rang mit Bar- & Abenddienst (m/w/d)
F&BTrainee (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Knappenhof
2651 Reichenau a. d. Rax, Österreich
Wirtshausküche & Fine Dining
Chef de Rang (m/w/d) am Knappenhof
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Holistic Assistant
Physiotherapeut (m/w/d) auf selbstständiger Basis
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Etagenfachfrau/-mann Leitung Stellvertretung (m/w/d)
Wir bitten zu Tisch. Und freuen uns auf WegbegleiterInn
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Private Hotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Restaurantleitung Gourmet (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Breidenbacher Hof
40212 Düsseldorf, Deutschland
Demichef de Partie (m/w/d)
Bankett Tournant (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
The Grand Green - Familux Resort
98559 Oberhof, Deutschland
Lehrstelle ab Sommer 2027
Entdecke alle Jobs
Jobs