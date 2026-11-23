Zum Jahresende verlegen die Geschwister Rauch ihren gastronomischen Mittelpunkt von Trautmannsdorf nach Graz. Seit 13. November betreiben sie ihre Funkelburg in der Brockmanngasse. Spitzenkoch Richard Rauch und seine Schwester Sonja verbinden dort Menüs zum Teilen mit einer weihnachtlichen Gestaltung von Andreas Stern. Ihr Stammhaus pausiert während des Gastspiels. Das Grazer Pop-up begleitet die beiden bereits durch den dritten Advent.

Zum Jahresende verlegen die Geschwister Rauch ihren gastronomischen Mittelpunkt von Trautmannsdorf nach Graz. Seit 13. November betreiben sie ihre Funkelburg in der Brockmanngasse 89. Spitzenkoch Richard Rauch und seine Schwester Sonja verbinden dort Sharing-Menüs mit einer weihnachtlichen Gestaltung von Andreas Stern. Ihr Stammhaus pausiert während des Gastspiels. Das Grazer Pop-up begleitet die beiden bereits durch den dritten Advent.

Eine Reise in sechs bis zwölf Gerichten

Saisonale Produkte und Einflüsse aus verschiedenen Länderküchen prägen die Menüs der Funkelburg. Die Speisen kommen zum Teilen auf den Tisch, wobei die Gäste zwischen drei unterschiedlich umfangreichen Varianten wählen. Die „Kleine Reise“ umfasst sechs Gerichte für 90 Euro, die mittlere neun für 115 Euro. Wer sich für die „Große Reise“ entscheidet, bekommt zwölf Gerichte für 135 Euro serviert. Damit führen die Geschwister die kulinarische Grundidee der bisherigen Ausgaben fort.

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Zum Konzept gehört auch die Verwandlung der jeweiligen Räume in ein Weihnachtsbistro. Dafür arbeitet das Duo erneut mit Gestalter Andreas Stern zusammen, der die Funkelburg seit ihrer Premiere begleitet. Er schafft die weihnachtliche Kulisse für die Küche der Geschwister und passt sie an die wechselnden Standorte an. Auf die Cocktailbar M1 am Färberplatz im Jahr 2024 und die Leonhardstraße im vergangenen Advent folgt heuer die Brockmanngasse 89.

Die dritte Saison reicht bis Silvester. Nach einer Weihnachtspause vom 20. bis 27. Dezember öffnet die Funkelburg für vier weitere Tage. Vom 28. bis 30. Dezember beginnt der Service um 15 Uhr, am 31. Dezember bereits um 13 Uhr. Ein Besuch ist mit bestätigter Reservierung möglich. Nach dem anschließenden Betriebsurlaub empfangen Sonja und Richard Rauch ab 3. Februar 2027 wieder Gäste in Trautmannsdorf.

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