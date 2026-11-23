Das Golden Phoenix kehrt zurück – allerdings an einen neuen Standort. Nachdem The Duc Ngo sein Restaurant im Berliner Hotel Provocateur Ende 2024 geschlossen hatte, soll das Konzept nun in Frankfurt wieder aufleben. Im neuen Luxushotel Roomers ParkView im Westend setzt Ngo auf hochwertige chinesische Küche mit einem besonderen Schwerpunkt auf Dim Sum und Pekingente. Als Eröffnungstermin wird derzeit der 8. Dezember 2026 angestrebt, hat Ngo uns verraten.

Das Golden Phoenix kehrt zurück – allerdings an einen neuen Standort. Nachdem The Duc Ngo sein Restaurant im Berliner Hotel Provocateur Ende 2024 geschlossen hatte, soll das Konzept nun in Frankfurt wieder aufleben. Im neuen Luxushotel Roomers ParkView im Westend setzt Ngo auf hochwertige chinesische Küche mit einem besonderen Schwerpunkt auf Dim Sum und Pekingente. Als Eröffnungstermin wird derzeit der 8. Dezember 2026 angestrebt, hat Ngo uns verraten.

Dim Sum und Pekingente im Mittelpunkt

Fpr die kulinarische Umsetzung setzt The Duc Ngo auf einen langjährigen Weggefährten: Küchenchef Philipp Lenz, der bereits acht Jahre im Berliner Golden Phoenix tätig war, arbeitet seit diesem Jahr in Frankfurt am Aufbau des neuen Restaurants. Unterstützt wird er von einem jungen, internaitonal besetzte Küchenteam.

„Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir dort ganz hochwertige Dumplings machen“, erklärt Ngo. Geplant ist eine breite Auswahl an Dim Sum nach Hongkong-Art. Dazu kommt Pekingente als zweite Spezialität des Hauses. „Das sind die beiden Sachen, die ich am liebsten mag“, so der Gastronom.

Ergänzt wird das Angebot durch kreative chinesische Vorspeisen, klassische Reis- und Nudelgerichte sowie hausgemachte Frühlingsrollen. Dabei legt Ngo besonderen Wert auf die Qualität der Produkte und die handwerkliche Zubereitung.

Bewährte Zusammenarbeit mit der Gekko Group

Hinter dem Restaurant steht erneut die Gekko Group, mit der The Duc Ngo seit rund 13 Jahren zusammenarbeitet. Gemeinsam betreiben sie bereits die Restaurants moriki in Frankfurt und Baden-Baden sowie das Burbank im Frankfurter Roomers. Die operative Führung des Golden Phoenix übernimmt die Hotelgruppe, während Ngo für das gastronomische Konzept verantwortlich zeichnet.

Das neue Restaurant befindet sich im Erdgeschoss des Roomers ParkView, das zur Luxury Collection von Marriott International gehört. Das Hotel liegt direkt am Grüneburgpark im Frankfurter Westend und verfügt über 136 Zimmer und Suiten auf 19 Etagen. Neben dem Golden Phoenix gehört auch die Bar OneSeven im 17. Stockwerk zum gastronomischen Angebot.

Die Vorbereitungen laufen bereits. Ngo will in den Wochen vor der geplanten Eröffnung regelmäßig vor Ort sein und auch zum Start selbst in Frankfurt mit dabei sein. Als Eröffnungstermin ist der 8. Dezember anvisiert.