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Autoaufzug und Rennstreckenblick: Hockenheimring bekommt neues Hotel

GastronomieHotelMotorsport
Ein Vier-Sterne-Hotel mit Car-Suiten, neue Restaurants und eine Coffee Bar direkt an der Rennstrecke: Am Hockenheimring entsteht eine Erlebniswelt, die weit über Motorsport hinausgeht.
Oktober 13, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: Kehrbaum Architekten / Motorworld

Am Hockenheimring wird künftig nicht nur auf der Rennstrecke Gas gegeben. Die Motorworld Group plant gemeinsam mit der Hockenheim-Ring GmbH eine neue Erlebniswelt mit umfangreichen Hotel-, Gastronomie- und Eventangeboten. Auf mehr als 28.500 Quadratmetern soll eine ganzjährig geöffnete Destination entstehen. Besonders spektakulär: ein Hotel, in dem Gäste ihr Auto mit aufs Zimmer nehmen können.

Motorworld_Hockenheimring_Zielgerade_2026-scaled

Am Hockenheimring wird künftig nicht nur auf der Rennstrecke Gas gegeben. Die Motorworld Group plant gemeinsam mit der Hockenheim-Ring GmbH eine neue Erlebniswelt mit umfangreichen Hotel-, Gastronomie- und Eventangeboten. Auf mehr als 28.500 Quadratmetern soll eine ganzjährig geöffnete Destination entstehen. Besonders spektakulär: ein Hotel, in dem Gäste ihr Auto mit aufs Zimmer nehmen können.

Motorworld_Hockenheimring_Zielgerade_2026-scaled

159 Zimmer und ein Aufzug fürs Auto

Herzstück des Hospitality-Angebots wird ein neues Vier-Sterne-Themen- und Designhotel mit 159 Zimmern. Neben klassischen Hotelzimmern und individuell gestalteten Themenzimmern sind sogenannte Car-Suiten geplant. Dank eines eigenen Autoaufzugs können Gäste ihren Sportwagen oder ihr Motorrad direkt in die Suite bringen und jederzeit im Blick behalten. Zahlreiche Zimmer sollen außerdem über Balkone mit direktem Blick auf die Rennstrecke verfügen. Ein Spa- und Fitnessbereich ergänzt das Angebot.

Auch gastronomisch wird aufgerüstet: Ein neues Restaurant mit mehr als 200 Sitzplätzen soll Gäste, Unternehmen und Motorsportfans ansprechen. Hinzu kommt eine Coffee Bar mit Blick auf die Start- und Zielgerade.

Motorworld_Hockenheimring_Steilwandkurve_2026-scaled

Erste Gastro-Eröffnung bereits im November

Während für die neue Motorworld Hockenheimring noch kein konkreter Eröffnungstermin genannt wurde, steht der nächste gastronomische Neuzugang bereits fest: Am 21. November 2026 eröffnet im bestehenden Hotel Motodrom das Motorworld Inn Restaurant.

Das ganzjährig geöffnete À-la-carte-Restaurant setzt auf den markentypischen Werkstattstil. Kulinarisch stehen Steaks, Burger, Pasta, Pinsa und regionale Spezialitäten auf dem Programm.
Parallel dazu wird das Hotel Motodrom schrittweise modernisiert und künftig unter dem Namen Motorworld Inn Hotel geführt. Die Arbeiten sollen im zweiten Quartal 2027 abgeschlossen sein.

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