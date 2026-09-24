Mehr Dolce Vita für Wien: Das italienische Restaurant Ribelli ist zurück

Sonne, Aperitivo und lange Nachmittage am Meer – dieses Gefühl soll künftig mitten in Wien aufkommen. Das Ribelli im 25hours Hotel beim MuseumsQuartier hat nach einer Neugestaltung wieder eröffnet. Gemeinsam mit BWM Designers & Architects entwickelte das Hotel ein Konzept, das sich an italienischen Lidos orientiert.

Sonne, Aperitivo und lange Nachmittage am Meer – dieses Gefühl soll künftig mitten in Wien aufkommen. Das Ribelli im 25hours Hotel beim MuseumsQuartier hat nach einer Neugestaltung wieder eröffnet. Gemeinsam mit BWM Designers & Architects entwickelte das Hotel ein Konzept, das sich an italienischen Lidos orientiert.

Blau- und Gelbtöne geben dem Restaurant einen frischen Look. BWM Designers & Architects kennen das Haus bereits: Das Büro war auch für das jüngste Redesign der Hotellobby verantwortlich. Im Ribelli soll die Gestaltung nun die Leichtigkeit eines Sommertags am Meer vermitteln, wie Erich Bernard von BWM das Konzept beschreibt.

Die Neuausrichtung geht über das Interior hinaus. Das Ribelli will mittags ebenso funktionieren wie zum Aperitivo oder beim Dinner mit einer größeren Runde. Entsprechend setzt die überarbeitete Karte neben italienischen Klassikern und neapolitanischen Pizzen stärker auf Gerichte zum Teilen.

Dazu gehören etwa Caponata mit Auberginen, Oliven und Stracciatella oder Fritto Misto mit Calamari, Sardinen und Zander. Wer lieber ein eigenes Hauptgericht bestellt, findet unter anderem Panzerotti mit Pilzen und Salbei, ein Kalbskotelett nach Mailänder Art oder Hühnchen mit Caponata und Polenta. Auch bei den Pizzen gibt es neue Kombinationen, darunter eine Pizza Bianca mit Friarielli und Salsiccia. Begleitet wird die Karte von Weinen und Spritz-Varianten mit und ohne Alkohol.

General Managerin Patricia Rzehatschek beschreibt die Idee hinter dem Neustart als „Sonne, Rhythmus und Optimismus“. Ob das Lido-Gefühl auch ohne Meer trägt, können die Gäste nun im Ribelli ausprobieren.