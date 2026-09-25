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Die wichtigsten Insider-Tipps zur Rolling Pin.Convention Germany 2026

Rolling Pin.Convention
Am Montag und Dienstag steigt die große Rolling Pin.Convention Germany in Düsseldorf. So wird dein Conventionbesuch zu einer unvergesslichen Experience!
September 25, 2026

Egal, ob du bei der Rolling Pin.Convention Germany längst Stammgast bist oder am 28. und 29. September zum ersten Mal ins Areal Böhler kommst: Diese zwei Tage solltest du nicht dem Zufall überlassen.

Mehr als 100 Speaker, über 6.000 Quadratmeter Expo, Cooking Demonstrations, Masterclasses, Tastings, Awards und ein Line-up von Jamie Oliver über Rasmus Munk bis Tim Raue warten in Düsseldorf. Damit du zwischen all dem nicht genau die Highlights verpasst, für die du eigentlich gekommen bist, kommen hier die wichtigsten Insider-Infos für die Rolling Pin.Convention Germany 2026.

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1. Noch kein Ticket? Vor Ort ist vielleicht zu spät!

Ganz wichtig: Einen klassischen Ticketverkauf vor Ort gibt es nicht. Tickets können ausschließlich online gekauft werden. Je nach verfügbarer Kapazität ist das sogar noch kurzfristig während der Convention möglich. Da es sich um ein Fachsymposium handelt, brauchst du außerdem einen gültigen Fachbesuchernachweis.

2. Komm früher nach Düsseldorf – es lohnt sich

Warum erst am Montag starten? Bereits von 25. bis 27. September übernimmt „Chefs in Town“ die Stadt. Mehr als 100 Betriebe und über 200 kulinarische Erlebnisse sind angekündigt. Mit dabei sind unter anderem Pierre Gagnaire, Tim Raue, The Duc Ngo, Thomas Bühner, Nick Bril, Sven Elverfeld und Jameson Stocks.

Wer früher anreist, bekommt also schon vor der Convention einen ziemlich heftigen Vorgeschmack auf das, was danach im Areal Böhler passiert.

3. Lass das Auto besser stehen

Die Parkmöglichkeiten rund um das Areal Böhler sind begrenzt. Unsere Empfehlung lautet deshalb klar: Komm mit den Öffis.

Noch besser: Dein RPC-Ticket gilt auch als Fahrkarte im lokalen öffentlichen Verkehr. Regio- und Zugverbindungen sind davon ausgenommen. Wer trotzdem mit dem Auto kommt, kann unter anderem das Parkhaus Heerdt nutzen und von dort zu Fuß zum Gelände gehen.

4. Komm rechtzeitig – denn es geht sofort los

Am Montag öffnen die Türen um 9 Uhr, um 10:15 Uhr startet die Opening Show auf der Summit.Stage. Am Dienstag geht es um 9:30 Uhr los, das Opening beginnt erneut um 10:15 Uhr.

Und der Montag gönnt dir kaum Zeit zum Warmwerden: Alexander Herrmann und Tobias Bätz sprechen über die Zukunft des Restaurant-Erlebnisses, Tim Mälzer zeigt mit Sven Steffensmeier, wie „Kitchen Impossible“ wirklich entsteht, Philip Rachinger und Lukas Mraz widmen sich den sieben Todsünden der Küche und Norbert Niederkofler erklärt, wie eine unverwechselbare kulinarische DNA entsteht.

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5. Plane deine Must-sees vorher

Einfach aufs Gelände kommen und spontan schauen? Kann man machen. Könnte bei diesem Programm allerdings ein großer Fehler sein.

Am Montag diskutieren Jan Hartwig, Tim Raue und Max Strohe über Michelin-Sterne, Status, Schattenseiten und die Zukunft des Fine Dining. Am Dienstag übernimmt unter anderem Rasmus Munk die Bühne, Sara Aqel spricht über ihre unkonventionelle Küchenphilosophie und Tim Raue über die Neuerfindung der deutschen Kulinarik.

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Tim Raue: „Küche trifft Business: Vom Koch zum Unternehmer und zur starken Marke“ lautet seine Keynote, von der vermutlich jeder im

Und um 16 Uhr kommt der Mann, auf den wohl besonders viele warten: Jamie Oliver spricht eine Stunde lang ungefiltert über Erfolge, Fehler, Comebacks, Business und darüber, was als Nächstes kommt. Es ist sein erster Auftritt bei einem Fachkongress in Deutschland.

Extra-Tipp: Jamies Auftritt wird parallel auch auf die Chefs.Stage übertragen. Wer auf der Summit.Stage keinen Platz mehr erwischt, verpasst ihn also trotzdem nicht.

6. Nutze unbedingt die Meet & Greets

Deinen Lieblingskoch einmal nicht aus 30 Metern Entfernung auf der Bühne sehen? Genau dafür gibt es den Meet-&-Greet-Bereich.

Er befindet sich direkt neben der Rolling Pin Lounge am Übergang zur Summit.Stage. Dort kannst du ausgewählte Speaker persönlich treffen, ein Foto machen oder dir etwas signieren lassen. Welche Speaker wann dort vorbeischauen, wird auf der Convention-Website bekannt gegeben.

Unser Tipp: Die Slots während der beiden Tage immer wieder checken.

7. Verbring nicht den ganzen Tag vor der Summit.Stage

So stark die große Bühne besetzt ist: Einige der spannendsten Dinge passieren ein paar Meter weiter.

Auf der Chefs.Stage zeigen etwa Dennis Kuckuck, Elif Oskan und Markus Stöckle, Sebastian Frank, Viki Geunes und Rosina Ostler ihre Handschrift. Im Food.Lab geht The Duc Ngo an die King Crab, Grischa Euler und Victor Fuhrmann demonstrieren die japanische Kunst des Thunfischfiletierens. Auf der DNA.Stage wird diskutiert, provoziert und gekocht, während die School of Wine tief in Sangiovese, Champagne, Rioja, Pairing und Co. eintaucht.

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Kurz: Raus aus der eigenen Bubble. Vielleicht liegt genau dort die beste Idee der zwei Tage.

8. Geh nicht einfach nur durch die Expo

Produkte probieren, Technik testen, Lieferanten kennenlernen, neue Lösungen für den eigenen Betrieb entdecken und Kontakte knüpfen: Die Convention spielt sich nicht nur auf den Bühnen ab. Wer ausschließlich von Talk zu Talk läuft, verpasst mehr als 6.000 Quadratmeter Expo. Hier erfährst du mehr über unsere Aussteller.

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Die Expo der Rolling Pin.Convention: Herzstück der Vielfalt und Inspirationen!

9. Augen auf in der Karriere Lounge

Du suchst einen neuen Job, willst wissen, welche Betriebe wirklich gute Arbeitgeber sind oder selbst neue Mitarbeiter finden? Dann schau in der Karriere Lounge vorbei.

Hier treffen Mitarbeiter, Führungskräfte, HR-Verantwortliche und Arbeitgeber aufeinander. Gerade auf einer Veranstaltung, auf der ohnehin die halbe Branche herumläuft, kann aus einem kurzen Gespräch ziemlich schnell der nächste Karriereschritt werden.

10. Diese Award-Termine solltest du dir blocken

Am Montag um 17:30 Uhr wird es auf der Summit.Stage ernst: Bei den Rolling Pin.Awards werden die 100 Best Chefs Germany 2026 geehrt – inklusive der Enthüllung der neuen Nummer eins.

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Am Dienstag folgen gleich mehrere Auszeichnungen: Um 12:30 Uhr werden in der School of Wine die 50 Best Sommeliers Germany 2026 geehrt, um 13 Uhr stehen auf der Chefs.Stage die Top-Arbeitgeber 2026 im Mittelpunkt und um 15:30 Uhr folgen die Top Chefs 2026.

11. Nach den Awards ist noch lange nicht Schluss

Montagabend heißt es: raus aus dem Areal Böhler und rein in die Nachtresidenz.

Ab 20 Uhr lädt DISH by METRO dort zur offiziellen Aftershow-Party. Der Eintritt ist mit deinem Convention-Ticket kostenlos. Dazu kommen zahlreiche Side-Events und Dinners von Partnern in der ganzen Stadt.

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Denn sind wir ehrlich: Manche der besten Gespräche einer Convention beginnen erst, wenn das Bühnenlicht schon aus ist.

Zwei Tage, mehr als 100 Speaker, eine riesige Expo, Awards, Tastings, Meet & Greets und ziemlich viele Menschen, die man sonst kaum gleichzeitig an einen Ort bekommt.

Wir sehen uns in Düsseldorf!

Wir freuen uns auf dich!

www.rollingpinconvention.de

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