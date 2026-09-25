Süß trifft pikant: Jaimy Reisingers Pop-up BIJA geht in die dritte Runde

Ein Menü, das sich nicht an die übliche Reihenfolge von herzhaft bis süß hält: Mit dieser Idee startete Jaimy Reisinger ihr Pop-up BIJA. Nun geht das Konzept in die dritte Runde. Vom 17. bis 19. Oktober lädt die Grazer Patissière erneut ins Van den Berg Gewürzhaus. Neu ist die Wahl zwischen zwei Formaten – neben der vollständigen Dining Experience gibt es erstmals eine kürzere Sunday Edition.

Ein Menü, das sich nicht an die übliche Reihenfolge von herzhaft bis süß hält: Mit dieser Idee startete Jaimy Reisinger ihr Pop-up BIJA. Nun geht das Konzept in die dritte Runde. Vom 17. bis 19. Oktober lädt die Grazer Patissière erneut ins Van den Berg Gewürzhaus. Neu ist die Wahl zwischen zwei Formaten – neben der vollständigen Dining Experience gibt es erstmals eine kürzere Sunday Edition.

Am Samstag und Montag serviert Reisinger sieben Gänge, am Sonntag sind es fünf. Grüße aus der Küche ergänzen beide Menüs. Die kürzere Ausgabe soll dieselbe Inszenierung bieten: Licht, Musik und Poesie begleiten die Gänge durch den Abend. Alle Gäste beginnen gemeinsam um 18:30 Uhr; die Plätze sind begrenzt.

Im Mittelpunkt bleibt Reisingers Spiel mit den Erwartungen an ein Menü. Süße und salzige Aromen greifen bei BIJA ineinander, die Pâtisserie liefert Ideen für Gänge jenseits des klassischen Desserts. Schon zum Start des Pop-ups erklärte sie gegenüber Rolling Pin, dass sie die gewohnte Menüfolge aufbrechen wolle. „Chapter III“ führt diesen Gedanken weiter – diesmal in zwei unterschiedlich langen Fassungen.

Die siebengängige Experience kostet 240 Euro, die fünfgängige Sunday Edition 195 Euro. Im Preis enthalten sind unter anderem Aperitif, Getränkebegleitung und Wasser; die Begleitung kann vor Ort alkoholisch oder alkoholfrei gewählt werden. Vegetarische Optionen sind nach Voranmeldung möglich.