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Köln steht Schlange für Nhas City Chicken

Über 100 Meter Warteschlange, Gäste aus ganz NRW und ein vorzeitiges Ende des Eröffnungstags: Nhas City Chicken hat mit seinem ersten Standort außerhalb Berlins einen Nerv getroffen.
September 23, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: Nhas City Chicken

Wer zur Eröffnung von Nhas City Chicken durch die Kölner Innenstadt ging, konnte die neue Filiale kaum übersehen. Vor dem Laden in der Breite Straße 29 zog sich die Warteschlange mehr als 100 Meter weit. Gäste kamen eigens aus anderen Städten Nordrhein-Westfalens angereist, manche nahmen mehrere Stunden Wartezeit in Kauf. Am Eröffnungstag, dem 18. September, musste der Betrieb wegen des großen Andrangs sogar vorzeitig beendet werden.

Nhas-City-Chicken

Angefangen hat die Geschichte weit entfernt von Köln. Omar Nhas wuchs mit dem Hähnchenrestaurant seiner Familie an der Berliner Sonnenallee auf. Die kulinarischen Wurzeln der Familie liegen im Libanon, wo sie 1993 ihr erstes Geschäft eröffnete. Die heutige Marke Nhas City Chicken gründete Omar Nhas 2023. In Berlin ist sie in Neukölln, Mitte und Charlottenburg vertreten, Köln ist ihr erster Standort außerhalb der Hauptstadt.

Auf der Karte steht vor allem Hähnchen: Das „Hähnchen Spezial“ kommt vom Lavasteingrill und wird mit Brot, Pommes, Salat, Hummus und Knoblauchcreme serviert. Auch die Garlic Parmesan Wings haben eine eigene Fangemeinde. Nhas City Chicken setzt dabei nach eigenen Angaben auf Familienrezepte und frische Zubereitung.

 

 
 
 
 
 
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Den Weg von Berlin nach Köln hat die Marke auch online vorbereitet. Nhas City Chicken erreicht nach eigenen Angaben über Instagram, TikTok, YouTube und Facebook zusammen mehr als 380.000 Follower. Vor dem Kölner Store wurde sichtbar, was diese Reichweite auslösen kann: Viele Wartende erzählten dem WDR, dass sie durch TikTok auf den Imbiss aufmerksam geworden seien. Andere wollten neben dem Essen auch Omar Nhas treffen.

Der Andrang in Köln zeigt, wie viele Menschen Nhas City Chicken inzwischen erreicht. Was hinter dem Konzept und seiner starken Community steckt, können Besucher der Rolling Pin.Convention Germany direkt vom Team erfahren: Am Dienstag, 29. September, ist Nhas City Chicken in der Meet & Greet Lounge zu Gast.Wer dabei sein möchte, kann sich hier seinen Platz auf der Convention sichern.

 

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