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Martini-Bar in der Bar. Das Rosewood Munich eröffnet die 100 B

BarMartiniMünchen
Auf 16 Plätzen spielt Bar Manager Mario Sel mit einem Klassiker. Sein Team mixt sechs bayerisch inspirierte Martinis und serviert dazu Gerichte, die auf die Drinks abgestimmt sind.
November 12, 2026 | Text: Laura Stefan | Fotos: Rosewood Munich

Heu und Holunderblüten landen im Glas, Rindertatar mit Kren kommt dazu auf den Tisch. Am 12. November eröffnet das Rosewood Munich die 100B innerhalb seiner Bar Montez. Mit der kleinen Bar in der Münchner Altstadt gibt das Hotel einem einzigen Cocktail die Hauptrolle. Gäste können sich durch die Karte probieren oder gemeinsam mit dem Barteam ihren eigenen Martini zusammenstellen.

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Heu und Holunderblüten landen im Glas, Rindertatar mit Kren kommt dazu auf den Tisch. Am 12. November eröffnet das Rosewood Munich die 100B innerhalb seiner Bar Montez. Mit der kleinen Bar in der Münchner Altstadt gibt das Hotel einem einzigen Cocktail die Hauptrolle. Gäste können sich durch die Karte probieren oder gemeinsam mit dem Barteam ihren eigenen Martini zusammenstellen.

100 B Martinibar mit Kellner beim Servieren eines Drinks.

Von der Bergwiese ins Glas

Der Alpine Meadow greift mit Heu und Holunderblüten die Aromen einer Bergwiese auf. Beim Bavarian Orchard bringen Williamsbirne und Verjus Frucht und Säure ins Glas. Wer beide nebeneinander probieren möchte, kann sie als Mini-Martinis bestellen. Das Team bietet alle sechs Signature-Drinks auch im Kleinformat an. Für die alkoholfreie Variante des Bavarian Orchard kombiniert es Apfel mit Verjus, Wacholder und Kamille.

Die Küche nimmt die Drinks als Ausgangspunkt. Zum würzigen Franconian Dirty serviert das Team Rindertatar mit Kren und Kapern. Das Tatar greift die Würze des Martinis auf und zeigt, wie Bar und Küche ihre Karte aufeinander abstimmen.

Tablet mit Martini und Snacks

Den Martini selbst zusammenstellen

Gin oder Vodka? Bei „Your Martini“ ist das erst die erste Entscheidung. Auch den Wermut, die Zubereitungsart und die Garnitur wählen die Gäste nach ihrem Geschmack. Ausgewählte Cocktails bereitet das Team direkt am Tisch zu. So wird sichtbar, wie sich aus denselben Grundzutaten unterschiedliche Varianten des Klassikers mixen lassen.

Die Räume der 100B gehörten einst zum Sitz der Bayerischen Staatsbank. Der Name spielt auf diese Vergangenheit an. Heute ist die kleine Bar mit dunklem Holz und wenigen Plätzen auf den direkten Austausch mit dem Team ausgelegt.

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