Deutsche Klassiker und Cocktails: Charlotte’s eröffnet im Hoxton Berlin

Das The Hoxton, Charlottenburg erweitert mit Charlotte’s sein gastronomisches Angebot. Mit dem Konzept verbindet das Berliner Hotel moderne deutsche Küche mit einem ganztägigen Treffpunkt für Hotelgäste und Nachbarn. Dazu gehören die offene Lobby, ein Kaffee- und Frühstückstresen sowie ein Wintergarten mit Kamin. Die Räume sollen unterschiedliche Besuche ermöglichen – vom morgendlichen Kaffee über ein Mittagessen bis zum Cocktail am Abend.

Das The Hoxton, Charlottenburg erweitert mit Charlotte’s sein gastronomisches Angebot. Mit dem Konzept verbindet das Berliner Hotel moderne deutsche Küche mit einem ganztägigen Treffpunkt für Hotelgäste und Nachbarn. Dazu gehören die offene Lobby, ein Kaffee- und Frühstückstresen sowie ein Wintergarten mit Kamin. Die Räume sollen unterschiedliche Besuche ermöglichen – vom morgendlichen Kaffee über ein Mittagessen bis zum Cocktail am Abend.

Deutsche Klassiker und kleine Gerichte zum Teilen

Die Speisekarte greift vertraute Gerichte auf: Königsberger Klopse stehen neben vegetarischen Maultaschen und Berliner Currywurst, die auch in einer veganen Variante angeboten wird. Dazu kommen internationale Hotelklassiker wie Burger, Club Sandwich und Caesar Salad sowie ein wechselndes Fischgericht.

Wer gemeinsam bestellt, kann etwa Wurstspezialitäten einer Berliner Metzgerei mit eingelegtem Saisongemüse oder einen norddeutschen Krabbencocktail auf Toast teilen. Zum Auftakt kombiniert das Charlotte’s außerdem Sekt mit Kroketten. Auf der Dessertkarte finden sich unter anderem Apfelstrudel und warmer Schokoladenkuchen mit Birnenragout und Vanilleeis.

Eine Lobby für die Nachbarschaft

Den Rahmen bilden Mid-Century-Möbel, von der Bauhaus-Bewegung inspirierte Kunst und warme Farben. Kleine Sitzgruppen im Wintergarten ergänzen den großzügigen Lobbybereich. Damit knüpft das Haus an den Ansatz der Hotelmarke an, öffentliche Räume auch für Menschen aus dem Viertel zu öffnen.

„Mit dem Charlotte’s möchten wir einen Ort etablieren, an den die Menschen regelmäßig zurückkehren, weil er sich als Teil ihrer Nachbarschaft einfügt“, sagt Daniele Marino, Director of Operations des The Hoxton, Charlottenburg.

Eigener Cocktail und Ideen aus anderen Hoxton-Bars

Neben Kaffee, Tee, Bier und Naturweinen prägen Cocktails das Getränkeangebot. Head Bartenderin Florencia Petrelli hat dafür den Martinez neu interpretiert: Ihr „Charlotte’s Choice“ verbindet Gin, Vermouth, Edelkirsch und Kardamom-Bitter.

Weitere Signature Drinks basieren auf Kreationen der Barteams anderer Hoxton-Häuser. Von Sonntag bis Donnerstag bietet das Charlotte’s zwischen 17 und 19 Uhr ausgewählte Cocktails im Rahmen der „Twice As Nice“-Happy-Hour zu zweit zum Preis von einem an.