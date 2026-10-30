Hotelkonzern Marriott streicht weltweit Stellen in den Zentralen

Marriott International kürzt erneut Personal in seiner weltweiten Konzernorganisation. Der Hotelkonzern überprüft im Rahmen seiner Budgetplanung, wie er Aufgaben verteilt und Ressourcen einsetzt. Dabei fallen bestehende Positionen weg, andere erhalten einen neuen Zuschnitt. Gleichzeitig entstehen Stellen, auf die sich betroffene Mitarbeiter bewerben können. Die Maßnahmen konzentrieren sich auf zentrale Unternehmensfunktionen; die Beschäftigten direkt in den Hotels sind von dieser Initiative ausgenommen.

Marriott International kürzt erneut Personal in seiner weltweiten Konzernorganisation. Der Hotelkonzern überprüft im Rahmen seiner Budgetplanung, wie er Aufgaben verteilt und Ressourcen einsetzt. Dabei fallen bestehende Positionen weg, andere erhalten einen neuen Zuschnitt. Gleichzeitig entstehen Stellen, auf die sich betroffene Mitarbeiter bewerben können. Die Maßnahmen konzentrieren sich auf zentrale Unternehmensfunktionen; die Beschäftigten direkt in den Hotels sind von dieser Initiative ausgenommen.

Interne Wechsel sollen Beschäftigte im Konzern halten

Marriott begründet den Umbau mit dem Ziel, effektiver und effizienter zu arbeiten. Die Veränderungen betreffen Unternehmensbereiche, deren Aufgaben über einzelne Länder und Hotelstandorte hinausreichen.

Für einen Teil der Beschäftigten soll der Wegfall ihrer bisherigen Position einen Wechsel innerhalb der Gruppe ermöglichen. Das Unternehmen erwartet, dass sich viele Betroffene erfolgreich auf neu ausgeschriebene Stellen bewerben und dadurch bei Marriott bleiben. Die angekündigten internen Bewerbungen begleiten somit einen Umbau, bei dem der Konzern Aufgaben und Personalbedarf neu aufeinander abstimmt.

Marriott setzt den Umbau fort

Bereits im September kündigte Marriott Veränderungen in seinen Customer Engagement Centers an. Die zentralen Servicestellen bearbeiten Gästeanliegen und sollen künftig stärker darauf ausgerichtet sein, über welche Kanäle Kunden Kontakt aufnehmen. Auch dort setzt die Gruppe auf neue Positionen und interne Bewerbungsmöglichkeiten.

Der Konzern hat schon zuvor Personal abgebaut: Im Zuge einer Umstrukturierung im Jahr 2024 strich Marriott mehr als 800 Stellen am Hauptsitz in Bethesda im US-Bundesstaat Maryland. Die jüngsten Kürzungen folgen knapp zwei Jahre später. Seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal legt das Unternehmen am 2. November vor.