Spitzenkoch Johann Lafer geht mit Helmut Marko auf Genusstour

Am Bauernmarkt beginnt ihre gemeinsame Tour. Johann Lafer und Helmut Marko besuchen Produzenten, verkosten regionale Spezialitäten und machen Station in der Grazer Gastronomie. Hinter dem Ausflug steht eine gemeinsame Content-Produktion des Tourismusverbands Region Graz und der Steirischen Tourismus GmbH. Die beiden international bekannten Steirer sollen über Social Media Lust auf die Region machen.

Am Bauernmarkt beginnt ihre gemeinsame Tour. Johann Lafer und Helmut Marko besuchen Produzenten, verkosten regionale Spezialitäten und machen Station in der Grazer Gastronomie. Hinter dem Ausflug steht eine gemeinsame Content-Produktion des Tourismusverbands Region Graz und der Steirischen Tourismus GmbH. Die beiden international bekannten Steirer sollen über Social Media Lust auf die Region machen.

Zurück zu Lafers kulinarischen Wurzeln

Für Lafer führt der Besuch auch an den Ausgangspunkt seiner Laufbahn zurück: Vor rund 50 Jahren begann er seine Kochlehre im Grazer Gösser-Bräu. Als Genussbotschafter der Erlebnisregion Graz setzt er sich inzwischen dafür ein, die steirische Küche und ihre Produzenten über Österreich hinaus bekannt zu machen.

Mit Marko verbindet ihn neben der Herkunft eine langjährige Bekanntschaft und die Begeisterung für gutes Essen. Der Motorsportexperte ist als Eigentümer mehrerer Hotels selbst Teil der Grazer Gastgeberbranche. Nach dem Auftakt am Lendplatz und einem Abstecher auf den Schlossberg samt Besuch des 4D-Kinos „The Flight“ kehrten die beiden zum Mittagessen im El Pescador ein.

Von der Grazer Innenstadt an die Schilcherweinstraße

Auch das Umland gehört zur kulinarischen Erzählung: Über das Lipizzanergestüt Piber und die Hundertwasserkirche in Bärnbach führte die Route zur Buschenschank Dokter in Ligist. Dort standen eine steirische Jause und Schilcher auf dem Tisch. Den Abschluss bildete das Licht- und Klangkunstfestival KLANGLICHT im Schloss Eggenberg.

Die entstandenen Inhalte werden über die Social-Media-Kanäle der beteiligten Tourismusorganisationen verbreitet. Besonders das deutsche Publikum soll der Besuch erreichen: Lafers Bekanntheit und seine Verbindung zur Heimat sollen dabei helfen, regionale Lebensmittel, Gastronomie und Ausflugsziele gemeinsam zu präsentieren.