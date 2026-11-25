Clara und Florian Aue starten ihr eigenes Wirtshaus: Anfang 2027 soll das Balluch in der Kegelgasse 41 in Wien-Landstraße eröffnen. Im Ecklokal hinter dem Hundertwasserhaus übernimmt die Köchin den Herd, ihr Mann die Weinauswahl und das Gastgeben. Somit wird die ehemalige Weinhandlung zu einem Wirtshaus mit kleiner, wechselnder Karte umgebaut. Angekündigt sind österreichische Klassiker wie Schnitzel, Tafelspitz und Zwiebelrostbraten, aber auch Beuschel, Leber und Rahmherz.

Clara und Florian Aue starten ihr eigenes Wirtshaus: Anfang 2027 soll das Balluch in der Kegelgasse 41 in Wien-Landstraße eröffnen. Im Ecklokal hinter dem Hundertwasserhaus übernimmt die Köchin den Herd, ihr Mann die Weinauswahl und das Gastgeben. Wo zuvor Wein verkauft wurde, entsteht nach einem umfangreichen Umbau ein Lokal mit kleiner, wechselnder Karte. Angekündigt sind österreichische Klassiker wie Schnitzel, Tafelspitz und Zwiebelrostbraten, aber auch Beuschel, Leber und Rahmherz.

Eine Familiengeschichte wird zum Wirtshaus

Mit dem Namen erinnert Clara Aue an ihre Urgroßmutter Anna Balluch. Die 1915 geborene Niederösterreicherin arbeitete schon in den frühen 1930er-Jahren in Schlössern, unter anderem in deren Küchen. Ihren Wunsch, Köchin zu werden, konnte sie nie verwirklichen. Die Begeisterung fürs Kochen gab sie dennoch weiter: an ihre Urenkelin, die ihrem eigenen Wirtshaus nun den Namen Balluch gibt.

Aues beruflicher Weg führte sie durch unterschiedliche Küchen. Im Le Salzgries Paris lernte sie französische Techniken, in der Wiener Labstelle vertiefte sie bei Kristijan Bacvanin und seinem Team das traditionelle Handwerk. Als Küchenchefin im Biohotel Gralhof am Weissensee rückte die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft stärker in den Mittelpunkt. Zuletzt kochte sie im Heu & Gabel am Meidlinger Markt.

Im Balluch fließen diese Erfahrungen in eine Küche ein, die an vertraute Geschmäcker anknüpft. „Manche Gerichte erzählen von unserer Kindheit, von Menschen, die uns geprägt haben und von Erinnerungen, die mit einem einzigen Bissen wieder lebendig werden. Genau dieser Küche möchte ich eine Bühne geben“, sagt Aue.

Das ganze Tier auf einer kleinen Karte

Für die Speisekarte geben Saison und Verfügbarkeit den Rahmen vor. Aue will ganze Tiere verarbeiten und deshalb auch Innereien einen festen Platz einräumen. Dahinter steht neben dem sorgfältigen Umgang mit Lebensmitteln eine wirtschaftliche Überlegung: „Ich bin überzeugt, dass hohe Qualität und leistbare Gerichte zusammengehen. Wenn man das ganze Tier verwendet, saisonal kocht und direkt mit den Produzenten arbeitet, ist vieles möglich“, erklärt die Köchin. Vegetarische Gerichte ergänzen das Angebot.

Einmal im Monat soll ein gemeinsamer Stammtisch mit Menü und Getränkebegleitung stattfinden. Alle Gäste bekommen dieselbe Abfolge serviert. Für Aue bietet dieser Abend Raum für Gerichte, die über die tägliche Wirtshauskarte hinausgehen. Florian Aue setzt bei der Weinauswahl vorwiegend auf naturbelassene Weine, etwa von Jakob Schönberger und Jutta Ambrositsch.

Eine alte Bretschneider-Schank und Antiquitäten prägen die Einrichtung. Dazu kommen Arbeiten von Iris-Christine Aue und Anja Kohlweiss. So verbindet das Paar den klassischen Wirtshausrahmen mit persönlichen Stücken – passend zu einem Lokal, dessen Geschichte schon beim Namen beginnt.