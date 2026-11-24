Weinessig, Wasser, Honig und Gewürze: Aus diesen Zutaten macht Essigbrauer Erwin Gegenbauer ein Getränk, das seinen Platz auch neben einem Degustationsmenü finden soll. Mit Posca stellt der Wiener eine alkoholfreie Abfüllung vor, deren Vorbild bis ins römische Reich zurückreicht. Schwarzer Pfeffer, Kardamom, Zimt und Sternanis ergänzen die Essigbasis. Zusätzliche Kohlensäure und zugesetzte Aromen lässt Gegenbauer weg.

Weinessig, Wasser, Honig und Gewürze: Aus diesen Zutaten macht Essigbrauer Erwin Gegenbauer ein Getränk, das seinen Platz auch neben einem Degustationsmenü finden soll. Mit Posca stellt der Wiener eine alkoholfreie Abfüllung vor, deren Vorbild bis ins römische Reich zurückreicht. Schwarzer Pfeffer, Kardamom, Zimt und Sternanis ergänzen die Essigbasis. Zusätzliche Kohlensäure und zugesetzte Aromen lässt Gegenbauer weg.

Eine alte Idee für die Getränkekarte

Essig mit Wasser zu verdünnen, hat eine lange Geschichte. Schon in der römischen Antike tranken unter anderem Legionäre Posca. Gegenbauer greift dieses Prinzip auf und arbeitet für seine Variante mit Weinessig, Honig und einer Gewürzmischung. Bis die Zusammensetzung feststand, wurde an der Rezeptur getüftelt: „Dazu gehörte natürlich auch viel Ausprobieren“, sagt er.

Für den Wiener ist das Getränk eine weitere Möglichkeit, Essig über seinen klassischen Einsatz in der Küche hinaus zu denken. In seiner Brauerei in Favoriten entstehen mehr als 60 Sorten, etwa aus Tomaten, Spargel, Melonen oder ausgewählten Rebsorten. Bei Posca bildet der Weinessig die Grundlage für ein trinkfertiges Produkt, dessen Geschmack aus den verwendeten Zutaten kommen soll.

Auch der Verzicht auf Kohlensäure folgt diesem Ansatz. Weil sie im Herstellungsprozess nicht entsteht, setzt Gegenbauer keine zu. Die Süße liefert Honig, der die Säure und die Gewürze ergänzt.

Posca kommt ins Rieslingglas

Gegenbauer positioniert seine Abfüllung sowohl als Erfrischungsgetränk als auch als alkoholfreien Menübegleiter. Zum Servieren empfiehlt er, Posca leicht zu kühlen und in ein Rieslingglas zu schenken. Darin sollen sich die Aromen von Weinessig und Gewürzen entfalten können.

Mit Essig als Getränk beschäftigt sich der Produzent schon länger. Bereits 2023 beschrieb er, wie sich unterschiedliche Sorten auf einzelne Gänge abstimmen lassen: Zu einem Tomatengericht etwa servierte er eine Mischung aus Tomatenessig und Wasser. Die nun vorgestellte Posca hat dagegen eine feste Rezeptur mit vier Gewürzen und Honig.

Erhältlich ist die 250-Milliliter-Flasche für acht Euro am Wiener Naschmarkt, im G’schäftl, in Gegenbauers Wiener Gästezimmern und im Onlineshop des Produzenten.