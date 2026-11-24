Im Neuwirt Kitzbühel steht ein Wechsel an der Küchenspitze an: Spitzenkoch Dominik Holzerbauer übernimmt als neuer Küchendirektor die kulinarische Verantwortung. Zuletzt war er neun Jahre im Wiener Spitzenrestaurant Steirereck unter Heinz Reitbauer tätig. Mit Beginn der Wintersaison am 4. Dezember 2026 soll er die Küche des traditionsreichen Restaurants mit neuen Impulsen prägen.

Im Neuwirt Kitzbühel steht ein Wechsel an der Küchenspitze an: Spitzenkoch Dominik Holzerbauer übernimmt als neuer Küchendirektor die kulinarische Verantwortung. Zuletzt war er neun Jahre im Wiener Spitzenrestaurant Steirereck unter Heinz Reitbauer tätig. Mit Beginn der Wintersaison am 4. Dezember 2026 soll er die Küche des traditionsreichen Restaurants mit neuen Impulsen prägen.

Holzerbauer bringt Erfahrung aus mehreren renommierten Spitzenrestaurants mit. Seine Karriere begann mit einer Kochlehre im Grazer Restaurant San Pietro, wo er bereits mit Jürgen Kleinhappl zusammenarbeitete. Anschließend absolvierte er zwei Wintersaisonen unter Martin Sieberer im Trofana Royal in Ischgl und verbrachte zwei Jahre im Münchner Traditionsrestaurant Tantris unter Hans Haas. Die vergangenen neun Jahre gehörte er zum Team des Steirereck.

Nun treffen die beiden ehemaligen Weggefährten in Kitzbühel erneut aufeinander. Kleinhappl, der 2008 als jüngster Sternekoch Österreichs ausgezeichnet wurde, verantwortet als kulinarischer Direktor die Gastronomie der Harisch-Gruppe. Seit 2019 ist er in Kitzbühel tätig, zunächst als Küchenchef des Neuwirt und später in übergeordneter Funktion. Gemeinsam mit Sommelière Martina Feyrsinger fungiert er als Gastgeber des Restaurants. Mit Holzerbauer übernimmt nun ein langjähriger Bekannter die Küchenleitung. Kulinarisch soll die Verbindung aus Tiroler Tradition und Einflüssen der internationalen Spitzengastronomie im Mittelpunkt stehen.

Neuwirt Kitzbühel startet mit neuem Programm in die Wintersaison

Neben der neuen Küchenleitung setzt der Neuwirt auf ein erweitertes Winterprogramm. Die Terrasse wird zum „Winterwonderland“ mit einer eigenen Kaiserschmarrn-Hütte, in der neben süßen Klassikern auch Champagner, Glühwein und Punsch angeboten werden. Alle zwei Wochen soll zudem traditionelle Live-Volksmusik für Unterhaltung sorgen.

Gemeinsam mit dem Eventformat MAJA sind weitere Veranstaltungen geplant. Dazu gehört das Silvester-Special „Sparkling Moments“ am 31. Dezember 2026. Auch während der Hahnenkamm-Woche im Jänner 2027 ist ein Event vorgesehen.