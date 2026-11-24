Was kann gutes Essen für unsere Gesundheit leisten? Spitzenkoch Walter Eselböck , der mit dem Taubenkobel eines der bekanntesten Restaurants Österreichs aufgebaut hat, beschäftigt sich in seinem neuen Buch „Heilwissen Nahrung“ mit genau dieser Frage. Gemeinsam mit dem Wiener Mediziner und Bestsellerautor Johannes Huber verbindet er jahrtausendealte Ernährungslehren mit modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Rezepten aus der Spitzenküche.

Was kann gutes Essen für unsere Gesundheit leisten? Spitzenkoch Walter Eselböck, der mit dem Taubenkobel eines der bekanntesten Restaurants Österreichs aufgebaut hat, beschäftigt sich in seinem neuen Buch „Heilwissen Nahrung“ mit genau dieser Frage. Gemeinsam mit dem Wiener Mediziner und Bestsellerautor Johannes Huber verbindet er jahrtausendealte Ernährungslehren mit modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Rezepten aus der Spitzenküche.

Für das im Verlag edition a erschienene Buch hat Huber historische medizinische Schriften ausgewertet und sich mit der Wirkung verschiedener Lebensmittel beschäftigt. Die Themen reichen von Verdauung und Darmgesundheit über den Einfluss der Ernährung auf das Wohlbefinden bis hin zur Krebsprävention.

Eselböck steuert dazu Rezepte bei, die auf naturbelassene Zutaten und schonende Zubereitung setzen. Darunter geröstete rote Zwiebeln mit Kapern und Apfel, Saibling auf geschmortem Fenchel oder Brokkolisalat mit Granatapfel und Walnüssen. Die Autoren wollen damit zeigen, wie sich traditionelles Ernährungswissen in eine zeitgemäße, genussorientierte Küche übersetzen lässt.

Walter Eselböck: Ein Pionier der österreichischen Spitzengastronomie

Dass sich Walter Eselböck intensiv mit Lebensmitteln und ihrer Herkunft auseinandersetzt, ist keineswegs neu. 1984 eröffnete er gemeinsam mit seiner Frau Eveline den Taubenkobel in Schützen am Gebirge. Ohne klassische Kochausbildung entwickelte er dort eine eigenständige Küchenphilosophie, die konsequent auf Regionalität, Saisonalität und den ursprünglichen Geschmack der Produkte setzte.

Während Walter Eselböck die Küche prägte, beschäftigte sich Eveline früh mit naturnah erzeugten Weinen, lange bevor sich der Begriff Naturwein in der Gastronomie etablierte. Gemeinsam machten sie den Taubenkobel zu einer der renommiertesten kulinarischen Adressen des Landes.

Mittlerweile hat das Ehepaar den Betrieb an die nächste Generation übergeben. Barbara und Alain führen den Taubenkobel weiter, während Tochter Stephanie und ihr Mann Eduard mit dem Gut Oggau für biodynamischen Weinbau stehen. Walter und Eveline Eselböck betreiben zudem eine kleine Frühstückspension in Istrien.

Seinen kulinarischen Grundsätzen ist der Spitzenkoch treu geblieben. Im Buch kritisiert er die zunehmende Industrialisierung von Lebensmitteln und plädiert für eine Rückbesinnung auf einfache, saisonale Produkte. Entscheidend sei vor allem deren Qualität und Herkunft.

Wenn Spitzenküche auf Ernährungsmedizin trifft

Mit Johannes Huber hat sich Eselböck einen Partner aus der Medizin gesucht. Huber leitete von 1992 bis 2011 die klinische Abteilung für gynäkologische Endokrinologie am Wiener AKH und ist als Autor zahlreicher Gesundheitsbücher bekannt.

In „Heilwissen Nahrung“ beschäftigen sich die beiden unter anderem mit fermentierten Lebensmitteln, sekundären Pflanzenstoffen und den möglichen gesundheitlichen Vorteilen einer bewussten Ernährung.

Dabei gilt es, zwischen wissenschaftlich belegten Zusammenhängen und noch erforschten Wirkmechanismen zu unterscheiden. Eine ausgewogene Ernährung kann zur Vorbeugung bestimmter Erkrankungen beitragen. Einzelnen Lebensmitteln eine gesicherte Wirkung gegen Krebs zuzuschreiben, wäre dagegen wissenschaftlich nicht gerechtfertigt.

Das gemeinsame Buch „Heilwissen Nahrung“ ist im Verlag edition a erschienen.