Für Restaurants, Hotels und Weinbars bieten die Zukunftsweine die Chance, Gäste mit neuen Geschmackserlebnissen zu überraschen und Nachhaltigkeit erlebbar zu machen.

Weniger Pflanzenschutz, mehr Zukunft im Weingarten

Wer seine Weinkarte um neue Entdeckungen erweitern möchte, sollte PIWI-Weine im Blick haben. Die pilzwiderstandsfähigen Rebsorten punkten mit spannenden Geschmacksprofilen und einem klaren Vorteil im Anbau: Sie benötigen deutlich weniger Pflanzenschutz als viele traditionelle Rebsorten. Das spart Arbeitszeit und Traktorfahrten, schont den Boden und kann den CO₂-Ausstoß reduzieren.

Friedrich Strebl von der VINICULTURA FRIDERICUS baut bereits seit 2000 PIWIs an. Anfangs reizten ihn vor allem die neuen Sorten und ihre geschmackliche Vielfalt. Gleichzeitig suchte er nach Möglichkeiten, seine Weingärten bodenschonender zu bewirtschaften. Heute ist sein Pflanzenschutzaufwand bei PIWI-Sorten etwa halb so hoch wie bei herkömmlichen Rebsorten. Besonders angetan haben es ihm Blütenmuskateller und Donauriesling.

Auch Anna Paradeiser aus Fels am Wagram in Niederösterreich setzt auf die widerstandsfähigen Reben. Bereits 1997 entdeckte sie PIWIs für sich. Heute reichen bei ihren PIWI-Reben ein bis drei Behandlungen pro Jahr mit im Bioweinbau zugelassenen Mitteln. Herkömmliche Rebsorten benötigen zehn bis 13 Behandlungen. Mittlerweile hat sie ihren gesamten Betrieb auf PIWI-Sorten umgestellt.

Mehr Abwechslung auf der Weinkarte

Muscaris erinnert an Muskateller, Donauriesling bietet eine interessante Alternative zum klassischen Rheinriesling. PIWIs bringen neue Aromen ins Glas, ohne dass Gäste auf vertraute Geschmacksrichtungen verzichten müssen. Das macht sie besonders interessant für die Gastronomie.

Für Anna Paradeiser liegt genau darin eine große Chance. Bekannte Geschmacksprofile erleichtern den Einstieg, neue Sortennamen wecken die Neugier. So lassen sich auch Gäste ansprechen, die bei der Weinwahl gerne auf Bewährtes setzen.

Friedrich Strebl plädiert dafür, die neuen Rebsorten selbstbewusst zu präsentieren: „Ein großer Fehler wäre, wenn man die PIWIs in irgendeiner Cuvée verschwinden lässt, dann verschwindet mit der Zeit auch die Rebsorte im Weingarten.”

Probieren lassen statt lange erklären

Ein guter Wein überzeugt im Glas. Gerade bei noch wenig bekannten Rebsorten ist die persönliche Empfehlung entscheidend. PIWIs eignen sich für den offenen Ausschank, als Überraschung bei der Weinbegleitung oder für eine kleine Verkostung an der Bar.

„Auf das tolle Geschmackserlebnis hinweisen ist vordergründig. Dann kann man natürlich auch über die Nachhaltigkeit und die Schonung der Umwelt sprechen”, empfiehlt Friedrich Strebl.

Auch beim Foodpairing bieten PIWIs vertraute Anhaltspunkte. „Wo der Grüne Veltliner passt, passt auch der Donauveltliner, genauso ist es beim Donauriesling und Rheinriesling”, erklärt Strebl.

Die größte Hürde ist derzeit noch die geringe Bekanntheit. Anna Paradeiser erlebt, dass ihre Kund:innen die Weine bei Verkostungen begeistert aufnehmen, beim Kauf aber manchmal noch zögern. Für Service und Sommellerie heißt das: Aktiv empfehlen, einschenken und probieren lassen.

PIWIs sind eine Chance für alle, die ihre Weinkarte mit neuen Entdeckungen bereichern wollen. Sie bieten Gesprächsstoff am Tisch, neue Möglichkeiten bei der Speisenbegleitung und eine überzeugende Geschichte rund um ressourcenschonenden Weinbau. Vor allem aber bieten sie das, was für Gäste zählt: guten Wein.

Was sind PIWIs?

PIWI steht für pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Sie entstehen durch klassische Kreuzungszucht und sind widerstandsfähiger gegen Pilzkrankheiten wie Echten und Falschen Mehltau. Dadurch sind im Weingarten weniger Pflanzenschutzmaßnahmen notwendig.

PIWI-Sorten in Österreich:

Weiße Sorten: Blütenmuskateller, Muscaris, Souvignier Gris, Donauriesling und Donauveltliner

Blütenmuskateller, Muscaris, Souvignier Gris, Donauriesling und Donauveltliner Rote Sorten: Cabernet Jura, Pinot Nova, Roesler und Ráthay

Gut für den Weingarten: Weniger Pflanzenschutz bedeutet in der Regel auch weniger Traktorfahrten, geringere Bodenbelastung und weniger Arbeitsaufwand. Wie groß die Einsparungen tatsächlich ausfallen, hängt von Sorte, Standort, Witterung und Bewirtschaftung ab.

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