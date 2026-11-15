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Voller Geschmack, Zero Sugar!

AlmdudlerWerbung
Unverwechselbarer Geschmack aus natürlichen Alpenkräutern, seit 1957. Egal ob Original oder Zero Sugar - Almdudler ist für jeden Anlass die perfekte Erfrischung.
November 15, 2026

Wenn die kan Almdudler hab’n, geh i wieder ham!

Almdudler ist ein Stück heimische Geschichte und steht seit 1957 für österreichisches Lebensgefühl in der Flasche. Natürlich, spritzig und erfrischend anders.

Almdudler ist natürlich echt

Dass Almdudler die stärkste Limonadenmarke Österreichs und die erfolgreichste Alpenkräuterlimonade der Welt ist, hat seinen Grund: Zur Herstellung werden vielfältige Alpenkräuter, wie z.B. Sonnenhut, Melisse, Salbei, Enzian und Holunderblüte gesammelt und sorgfältig verarbeitet, bis das unverwechselbare Almdudler Geschmackserlebnis entsteht.  Auf die Zugabe von Konservierungsstoffen und künstlichen Aromen wird seit jeher verzichtet.

Frau mit dunklen Locken und korallfarbenem Oberteil hält drei Almdudler-Flaschen im Arm, im Hintergrund ein sonniges Flussufer.
So geht zuckerfrei dudeln!

Voller Geschmack, Zero Sugar!

Österreichs beliebteste Kräuterlimonade gibt es auch in einer zuckerfreien Variante – und die steht unserem Original geschmacklich um nichts nach. Basierend auf der traditionellen Rezeptur mit natürlichen Alpenkräuter-Extrakten, liefert Almdudler Zero Sugar genauso die unverwechselbare, süß-herbe Erfrischung, die unsere Fans so lieben – aber eben quasi ohne Kalorien. Und wie gewohnt auch sonst ohne unnötigen Schnick-Schnack wie Konservierungsstoffe oder künstliche Aromen. Spritzig und herrlich leicht, löscht Almdudler Zero Sugar deinen Durst mit nur 1,4 kcal pro 100 ml.

So geht zuckerfrei dudeln!

almdudler.com

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