Knusprig, cremig, kalkulierbar: Käsespezialitäten für Profiküchen

Seit über 120 Jahren veredelt das bayrische Familienunternehmen Alpenhain frische Alpenmilch aus der Region zu hochwertigen, genussvollen Käsespezialitäten und verbindet handwerkliche Tradition mit moderner Innovation – für Käsegenuss, der authentisch und zeitgemäß zugleich ist. Neben Klassikern wie Original Obazda und Back-Camembert sowie neuen Interpretationen wie der Camembert Creme bringt das Familienunternehmen nun noch mehr neue Impulse in die Profiküche.

Für mediterranes Flair sorgen die knusprig panierten Bällchen „Aperipasta Cacio e Pepe“ und „Arancini alla Siciliana“ sowie die „Panzerottini Pomodoro e Mozzarella“ aus Hefeteig mit einer Füllung aus sonnengereiften italienischen Tomaten und original italienischem Mozzarella. Ob als Fingerfood, für das Flying Buffet, auf der Aperitivo-Platte oder einem kreativen Vorspeisenteller: Die ausgefallenen Käsesnacks schaffen Abwechslung, sind dabei besonders einfach in der Handhabung und unkompliziert in der Portionierung. Das „Cheese Soufflé“ kombiniert goldgelb überbackene Kartoffelscheiben mit einer cremig-würzigen Käsekomposition aus Ricotta, Emmentaler, Gorgonzola und Grana Padano und punktet auf der Speisekarte als raffinierte vegetarische Beilage oder herzhafter Menübaustein.

Die Traditionskäserei überträgt ihre Käsekompetenz auch auf ein neues Anwendungsfeld in der Profiküche und erweitert das Sortiment um die Kategorie „Crema per Pasta“: Die Käsesaucen in den Sorten Parmigiano Reggiano, Burrata, Cacio e Pepe, Gorgonzola und Cheddar verfeinern Pasta ebenso wie moderne Comfort-Food-Kreationen. So verbindet Alpenhain Convenience mit kulinarischer Vielfalt, flexiblen Einsatzmöglichkeiten und verlässlicher Kalkulation für den Küchenalltag.

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