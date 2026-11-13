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Knusprig, cremig, kalkulierbar: Käsespezialitäten für Profiküchen

Alpenhain KäsespezialitätenWerbung
Von Aperitivo-Snacks bis zu cremigen Käsesaucen: Alpenhain bringt kulinarische Vielfalt, Qualität, Convenience und zuverlässige Kalkulation in moderne Foodservice-Konzepte.
November 13, 2026

Seit über 120 Jahren veredelt das bayrische Familienunternehmen Alpenhain frische Alpenmilch aus der Region zu hochwertigen, genussvollen Käsespezialitäten und verbindet handwerkliche Tradition mit moderner Innovation – für Käsegenuss, der authentisch und zeitgemäß zugleich ist. Neben Klassikern wie Original Obazda und Back-Camembert sowie neuen Interpretationen wie der Camembert Creme bringt das Familienunternehmen nun noch mehr neue Impulse in die Profiküche.

Für mediterranes Flair sorgen die knusprig panierten Bällchen „Aperipasta Cacio e Pepe“ und „Arancini alla Siciliana“ sowie die „Panzerottini Pomodoro e Mozzarella“ aus Hefeteig mit einer Füllung aus sonnengereiften italienischen Tomaten und original italienischem Mozzarella. Ob als Fingerfood, für das Flying Buffet, auf der Aperitivo-Platte oder einem kreativen Vorspeisenteller: Die ausgefallenen Käsesnacks schaffen Abwechslung, sind dabei besonders einfach in der Handhabung und unkompliziert in der Portionierung. Das „Cheese Soufflé“ kombiniert goldgelb überbackene Kartoffelscheiben mit einer cremig-würzigen Käsekomposition aus Ricotta, Emmentaler, Gorgonzola und Grana Padano und punktet auf der Speisekarte als raffinierte vegetarische Beilage oder herzhafter Menübaustein.

Drei goldbraun gebackene Käsesoufflés mit Kräutern, Salatblättern und Kirschtomaten auf einem weißen Teller.
Fein abgestimmter italienischer Reis, umhüllt von einem knusprigen Mantel, trifft auf eine cremige Mozzarella-Füllung: Die Arancini alla Siciliana eignen sich als handlicher Snack, Vorspeise oder kreative Beilage.
Drei goldbraun gebackene Käsesoufflés mit Kräutern, Salatblättern und Kirschtomaten auf einem weißen Teller.
Goldgelb überbacken und vielseitig kombinierbar: Das Cheese Soufflé mit Kartoffeln und vier Käsesorten setzt einen kräftig-cremigen Akzent auf dem Teller.

Die Traditionskäserei überträgt ihre Käsekompetenz auch auf ein neues Anwendungsfeld in der Profiküche und erweitert das Sortiment um die Kategorie „Crema per Pasta“: Die Käsesaucen in den Sorten Parmigiano Reggiano, Burrata, Cacio e Pepe, Gorgonzola und Cheddar verfeinern Pasta ebenso wie moderne Comfort-Food-Kreationen. So verbindet Alpenhain Convenience mit kulinarischer Vielfalt, flexiblen Einsatzmöglichkeiten und verlässlicher Kalkulation für den Küchenalltag.

Parmesan-Risotto mit Pilzen und Schnittlauch, von oben fotografiert, daneben Parmesan, eine Küchenreibe und frische Kräuter.
Cremig, vollmundig-nussig und vielseitig: Die Crema per Pasta con Parmigiano Reggiano verfeinert Risotto im Handumdrehen und sorgt für einen intensiv-würzigen Parmesan-Geschmack.

www.alpenhain.de/b2b/foodservice/produkte-foodservice/

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