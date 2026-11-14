Steirisches Kürbiskernöl-Championat 2026/27

Die Champions-League der besten Steirischen Kürbiskernöle des Landes gewinnt Hubert Ottenbacher aus Oberrakitsch/Mureck. Den Titel „Ölmühle des Jahres“ holte sich die Ölmühle Haindl aus Kalsdorf. Star-Juror war mit dem Steirer Stefan Eder einer der höchstdekorierten Köche Österreichs

Nur das allerbeste steirische Kürbiskernöl beeindruckte die Jury. Aus den Top 20 Kürbiskernölen – ermittelt aus mehr als 989 Ölen – kürte eine 70-köpfige Jury aus Spitzenköchen und viel Prominenz die Kürbiskernöl-Champions 2026/27 in der Landesberufsschule Bad Gleichenberg, der Schule für Tourismus, Kulinarik und lebensmittelverarbeitende Gewerbe. Den begehrten Titel „Kürbiskernöl-Champion 2026/27“ holte sich erstmals Hubert Ottenbacher aus Oberrakitsch/Mureck. Platz 2 ging an Margret Ertl und Thomas Ninaus aus Groß St. Florian, Platz 3 an Bernadette und Christian Grebenz aus Großklein. Präsident Andreas Steinegger gratulierte den Ausgezeichneten: „Unsere Champions und Top-Produzenten sind wahre Botschafter des steirischen Kürbiskernöls. Mit ihrem Wissen, ihrer Leidenschaft und ihrem Qualitätsbewusstsein tragen sie das grüne Gold der Steiermark weit über die Grenzen Österreichs hinaus und zeigen, was heimische Landwirtschaft leisten kann.“ Veranstaltet wurde das Championat von der Landwirtschaftskammer Steiermark und der Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl g.g.A..

Kürbiskernöl-Champion 2026

Hubert Ottenbacher. „Wir haben nicht geglaubt, dass wir es schaffen. Toll, dass wir das beste Kernöl des Landes erzeugen“, zeigen sich Hubert Ottenbacher und Elke Lachowitz vom Sieg überrascht. Schon vor zwei Jahren haben sie den zweiten Platz errungen und damals bereits damit geliebäugelt, einmal Sieger zu werden, erzählen die beiden. Das höchste Ziel der Nebenerwerbsbauern ist: Ein gutes und natürliches Produkt herzustellen. Und das machen sie mit viel Herz und Leidenschaft sowie viel Liebe zum Boden – für sie bedeutet das Herstellen von Kürbiskernöl einfach Freude. Kreislaufwirtschaft und Fruchtfolge haben für sie höchste Priorität. Auf den Boden gut schauen – das ist das Credo ihrer Bewirtschaftung. „Wir haben einen gesunden Boden von unseren Vorfahren übernommen und wir wollen der nächsten Generation wieder einen gesunden Boden übergeben“, unterstreicht Ottenbacher. Der Anbau von Kürbissen hat am Betrieb von Hubert Ottenbacher lange Tradition, wurde ursprünglich nur für den Eigenverbrauch hergestellt und seit etwa 20 Jahren auch für Kunden. Erhältlich ist das Champion-Öl direkt ab Hof oder durch Versand.

Tel. Hubert Ottenbacher: 0664/9920577

Ölmühle des Jahres

Ölmühle Haindl aus Kalsdorf belegte den ersten Platz bei der Kür zur Ölmühle des Jahres 2026/27. Zum sechsten Mal wurde beim Kürbiskernöl-Championat auch die „Ölmühle des Jahres“ vor den Vorhang geholt, um die besonderen Leistungen der heimischen Ölmühlen ins Rampenlicht zu stellen. Denn ein gutes Kürbiskernöl kommt nur dann in die Flasche, wenn alle Arbeitsschritte perfekt durchgeführt werden: Die Arbeit am Feld, die Ernte, die Trocknung und Lagerung der Kerne sowie das schonende Rösten und das achtsame Verpressen in der Ölmühle. Sieger bei diesem Bewerb wurde die Ölmühle Haindl aus Kalsdorf. Platz 2 erreichte die Ölmühle Kaufmann aus Wagendorf. Der dritte Platz ging an die Ölmühle Esterer aus Feldkirchen/Graz.

Kriterien bei der Verkostung

Farbe, Viskosität, Geruch und Geschmack sind ausschlaggebende Kriterien bei der Kür. So muss Kürbiskernöl typische Zweifarbigkeit aufweisen, also dunkelgrün und leicht rotbraun schimmern. Hinsichtlich der Viskosität muss bestes Öl dickflüssig vom Löffel auf den Teller fließen. Der Geruch muss frisch sein und einen typisch nussigen Ton sowie idealerweise auch Nuancen von Schokotönen und Brotrinde aufweisen. Im Mund muss der Geschmack von Kürbiskernöl frisch sein und den Gaumen muss es mit einem nussigen Geschmack nuanciert mit Schokotönen und Brotrinde umspülen.

www.steirisches-kuerbiskernoel.eu