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Über 100 Gastro-Stars: Düsseldorf wird zur Genuss-Hauptstadt

Chefs in TownDüsseldorfMETRORolling Pin.ConventionSteffen Greubel
Mehr als 100 Betriebe, über 200 kulinarische Erlebnisse und internationale Top-Namen: „Chefs in Town“ verwandelt Düsseldorf von 25. bis 27. September erneut in ein riesiges Gastrofestival. Direkt danach folgt die Rolling Pin.Convention.
September 9, 2026 | Fotos: Henning Ross

Wenige Wochen vor dem Start haben METRO und die Stadt Düsseldorf bei einer Pressekonferenz im Restaurant Mamacita die Dimension von „Chefs in Town“ 2026 vorgestellt. Das von METRO initiierte Festival findet zum dritten Mal statt und bringt lokale Betriebe mit bekannten Namen aus der nationalen und internationalen Gastro- und Hospitality-Szene zusammen.

Seit der Premiere 2024 ist das Format deutlich gewachsen: Mehr als 100 teilnehmende Betriebe, über 100 Starköche und mehr als 200 kulinarische Erlebnisse sind für die diesjährige Ausgabe angekündigt. Im Mittelpunkt stehen gemeinsame Events, Gastspiele und Kooperationen zwischen bekannten Branchenpersönlichkeiten und Düsseldorfer Gastgeber:innen. Schirmherr des Festivals ist Spitzenkoch Heiko Antoniewicz.

Chefs-in-Town-Pressekonferenz-2026-scaled

METRO-CEO Dr. Steffen Greubel sieht im Format weit mehr als ein Food-Festival: „Die Gastronomie gehört ins Zentrum unseres gesellschaftlichen Lebens und unserer Aufmerksamkeit. Mit ‚Chefs in Town‘ zeigen wir gemeinsam, welche Kraft entsteht, wenn diese Branche nicht nur über Herausforderungen spricht, sondern Chancen schafft. Als Partner der Gastronomie wollen wir bei METRO genau diese Energie fördern und den Menschen eine Bühne geben, die jeden Tag Gastfreundschaft möglich machen. Das ist unser Verständnis von Partnerschaft.“

Düsseldorf setzt auf Gastronomie

Auch die Stadt unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung der Branche. Rund 1.870 Gastronomieunternehmen erwirtschaften laut Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller mehr als 1,3 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigen über 14.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.

„Gastronomie erleben – wo kann man das besser als in unserer schönen Stadt? Düsseldorf steht für Internationalität, Vielfalt und eine außergewöhnlich lebendige Gastroszene. Menschen aus mehr als 180 Nationen prägen unsere Stadt – und diese Vielfalt findet sich auch auf unseren Tellern wieder: vom innovativen Food-Truck bis zum Sterne-Restaurant. Zugleich ist die Gastronomie ein bedeutender Wirtschaftsfaktor: Rund 1.870 Unternehmen stehen für mehr als 1,3 Milliarden Euro Umsatz und über 14.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Dass ‚Chefs in Town‘ bereits zum dritten Mal stattfindet, zeigt, wie gut dieses Format zu Düsseldorf passt. Es macht die Kreativität, Qualität und Gastfreundschaft unserer Gastronomieszene weit über die Stadtgrenzen hinaus sichtbar“, sagte Keller.

Mit dabei ist auch das im Mai eröffnete Mamacita auf dem METRO Campus. Betreiber Nico Buchmann plant zum Festivalwochenende unter anderem einen „Mercadito“ und Piñata-Workshops.

Spitzenköchin Clara Hunger, die im Riva zu Gast sein wird, bringt den Community-Gedanken des Festivals auf den Punkt: „Chefs in Town fühlt sich für mich an wie ein Klassentreffen der Gastronomie – man trifft alte und neue Gesichter aus der Branche, hat eine gute Zeit und kommt miteinander ins Gespräch. Gerade dieser Austausch und das Gefühl von Zusammenhalt sind unglaublich wichtig.“

Rolling Pin.Convention in den Startlöchern

Nach drei Tagen „Chefs in Town“ geht es für die Branche direkt weiter: Am 28. und 29. September findet im Areal Böhler zum dritten Mal die Rolling Pin.Convention Germany statt.

Rund 10.000 Fachbesucher werden erwartet. Auf mehreren Bühnen präsentieren internationale Spitzenköche, Weinprofis und Branchengrößen ihre neuesten Ideen, Techniken und Konzepte. Zu den großen Namen des diesjährigen Line-ups zählt Jamie Oliver, der erstmals bei einem deutschen Fachkongress auftritt.

„Chefs in Town“ findet von 25. bis 27. September 2026 in Düsseldorf statt, die Rolling Pin.Convention Germany folgt am 28. und 29. September im Areal Böhler.

www.chefsintown.de

www.rollingpinconvention.de

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