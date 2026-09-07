Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
Top-Supplier News

Wild neu gedacht

Top-SupplierWerbung
Warum Wild die Herbstküche neu definiert.
September 7, 2026

Regional. Nachhaltig. Authentisch.

Kaum ein anderes Lebensmittel erfüllt diese drei Schlagworte so konsequent wie Wild. Dennoch fristet Reh, Hirsch oder Wildschwein auf vielen Speisekarten noch immer ein Dasein als saisonaler Klassiker, serviert mit Rotkraut, Knödeln und Preiselbeeren. Ein Bild, das längst überholt ist.

Denn die neue Generation von Köchinnen und Köchen denkt Wild anders: leichter, moderner und kreativer. Statt traditioneller Schmorgerichte stehen heute raffinierte Vorspeisen, Sharing-Konzepte oder überraschende Kombinationen mit Gemüse, Kräutern und fermentierten Zutaten im Mittelpunkt. Wild entwickelt sich vom Herbstklassiker zum vielseitigen Allrounder und eröffnet Gastronomiebetrieben gleichzeitig spannende Möglichkeiten, Regionalität glaubwürdig zu leben und wirtschaftlich zu arbeiten.

BaoBun_RotkrautKimchi_Wild
Wild anders gedacht: Bao Bun | Hirsch | Rotkraut-Kimchi

Schwere Wildgerichte? Nein Danke.

Die klassische Herbstküche hat ihren festen Platz. Doch diese Klassiker sind längst überholt.

Wild passt hervorragend zu frischen, leichten Komponenten:

  • Hirsch-Bao Bun mit fermentiertem Rotkraut
  • gebratener Rehrücken mit Zwetschgen und Selleriecreme
  • Hirsch-Tatar mit eingelegten Pilzen
  • Reh-Carpaccio mit Haselnuss und Birne
  • geschmorte Hirschbacke mit Kürbis und Salbei

Auch internationale Einflüsse halten Einzug in die Wildküche. Asiatische Gewürze, mediterrane Kräuter oder nordische Fermentation verleihen bekannten Produkten eine völlig neue Aromatik und sprechen auch eine jüngere Zielgruppe an.

Regionalität, die man schmeckt.

Kaum ein Thema beschäftigt Gäste derzeit so sehr wie die Herkunft ihrer Lebensmittel. Wer heute essen geht, möchte wissen, woher die Produkte stammen und wie sie erzeugt wurden.

Wild spielt hier eine besondere Rolle. Es wächst in freier Natur auf, ernährt sich von dem, was Wald und Wiesen bieten, und legt keine langen Transportwege zurück. Für viele Betriebe wird Wild deshalb zum glaubwürdigen Statement für Regionalität, ganz ohne große Worte auf der Speisekarte.

Gerade in der Herbstsaison lässt sich diese Geschichte perfekt erzählen. Gäste verbinden Wild mit Natur, Handwerk und Saisonalität: Werte, die heute wichtiger sind denn je.

Wild ist also längst mehr als ein traditionelles Herbstgericht. Es steht für Regionalität, Authentizität und eine moderne Küche, die Genuss und Verantwortung miteinander verbindet.

Wer Wild heute neu interpretiert, schafft nicht nur kulinarische Highlights, sondern setzt ein klares Zeichen für Qualität und zeitgemäße Gastronomie. Der Herbst bietet die ideale Bühne dafür und macht Wild zu einem der spannendsten Produkte der Saison.

Kontakt

Kontaktinformationen und mehr Details erfährst du auf dem Unternehmensprofil von R&S Gourmets.

Top-SupplierWerbung
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Top-Supplier News
Sponsored
Westafrika trifft Mayo. Und plötzlich macht alles Sinn.
Sternekoch Anthony Sarpong interpretiert Kelewele neu, mit würziger Kochbanane, gerösteten Mandeln und Black Garlic Chakalaka Mayo. Ein Streetfood-Klassiker, der zeigt, wie spannend moderne Küche sein…
Top-Supplier News
Sponsored
Oliehoorn und Sternekoch Anthony Sarpong launchen Black Garlic Chakalaka
Niederländisches Flavour House und Düsseldorfer Sternekoch entwickeln gemeinsam eine neue Gastronomie-Mayo aus schwarzem Knoblauch und einer von Chakalaka inspirierten Gewürzwelt – intensiv, cremig und bewusst…
Top-Supplier News
Sponsored
“Wir hatten direkt einen sehr offenen Austausch.”
Eduard Knecht vom Restaurant Rive Gauche in Baden-Baden im Interview mit Hammer Margrander Interior.

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Manager Accounting&Controlling - Schwerpunkt F&B (m/w/d
Reservierungsmitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Privathotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Restaurantleitung Gourmet (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Knappenhof
2651 Reichenau a. d. Rax, Österreich
Wirtshausküche & Fine Dining
Chef de Rang (m/w/d) am Knappenhof
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
SOMMELIER/COMMIS Sommelier
Commis de Cuisine/ Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Chef de Rang - Gastgeber im Restaurant
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Medical Holistic Manager / Spa Leitung
Fitnesstrainer/in
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Fitnesstrainer:in (m/w/d)
Commis de Patisserie (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Chef de Rang
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Lehrieder Catering-Party-Service
90471 Nürnberg - Südoststadt , Deutschland
Commis de Cuisine (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Chef Patisserie
Restaurantleiter m/w/d
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Kosmetikerin
Chef Pâtissier/Konditor
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Jungbrunn - Der Gutzeitort
6675 Tannheim/Tirol, Österreich
Küchenchef a la Carte (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Wir bitten zu Tisch. Und freuen uns auf WegbegleiterInn
Restaurantleitung Stellvertretung
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Jungkoch
Pâtissier / Konditor
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
Rezeption / Front Office Agent (m/w/d)
BarkellnerIn (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Sous Chef
Chef de Rang/Restaurantfachmann/frau
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
Chef de Rang mit Bar- & Abenddienst (m/w/d)
F&BTrainee (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Bio- und Wellnessresort Stanglwirt
6353 Going am Wilden Kaiser, Österreich
Rooms Division Manager
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
Saucier (m/w/d) in Vollzeit
Entremétier (m/w/d) in Vollzeit
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Masseur (m/w/d)
Kinder- und Jugendbetreuer (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Jobs